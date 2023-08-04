Enflasyon işaret edildi: Deutsche Bank'tan yıl sonu için rekor dolar/TL tahmini!
Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler sürerken Almanya merkezli Deutsche Bank'tan rekor dolar/TL tahmini geldi. Analistler, dolar kuru tahmininde yüksek seyreden enflasyona atıfta bulundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmadı.
Enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken dün açıklanan temmuz ayı enflasyonu (TÜFE) artan vergiler ve TL'deki keskin düşüşle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek aylık yüzde 9.49 yıllık bazda ise yüzde 47.83'e yükseldi.
ŞİMŞEK, 2024 YILI ORTASINI İŞARET ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, dün enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.