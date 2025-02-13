Enerjisa'dan Tarihi Rekor
Enerjisa Enerji, 10 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracı ile rekor kırdı.
Kaynak: Habertürk
Sabancı Holding ve E.ON’un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20 hissesinin Borsa İstanbul’da işlem gördüğü Enerjisa, Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu tahvil ihracı ile tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar TL’ye çıkardı. Bu tutar, şirketin tüm zamanların en büyük tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.
Enerjisa Enerji, 730 gün vadeli tahvili Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli olarak ihraç etti. Şirket, yatırımcılardan gelen yüksek talebi karşılayarak, finansal piyasaların ve yatırımcılarının şirketlerine olan güvenini pekiştirdi.
REKABET GÜCÜNÜN ARTTI
Şirketin CFO’su Philipp Ulbrich, yapılan tahvil ihracının, şirketin finansal performansına ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne olan yüksek farkındalığı yansıttığını belirtti. Ulbrich, zorlu piyasa koşullarına rağmen stratejik yatırımların başarıya ulaşmasıyla birlikte, rekabet gücünün arttığına dikkat çekti.
ALTYAPI YATIRIMLARINA HIZ KAZANDIRILACAK
Açıklamada, tahvil ihracından elde edilecek kaynakla birlikte Enerjisa’nın altyapı yatırımlarına hız vereceği belirtildi. Philipp Ulbrich, “Bu tahvil ihracı ile yatırımcılarımıza güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, enerji sektöründe kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.