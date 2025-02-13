Enerjisa'dan Tarihi Rekor

Sabancı Holding ve E.ON’un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20 hissesinin Borsa İstanbul’da işlem gördüğü Enerjisa, Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu tahvil ihracı ile tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar TL’ye çıkardı. Bu tutar, şirketin tüm zamanların en büyük tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Enerjisa Enerji, 730 gün vadeli tahvili Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli olarak ihraç etti. Şirket, yatırımcılardan gelen yüksek talebi karşılayarak, finansal piyasaların ve yatırımcılarının şirketlerine olan güvenini pekiştirdi.