Enerjisa ve Brisa’dan Dev Adım! İmzalar Atıldı
Enerjisa Enerji ve lastik üreticisi Brisa, sürdürülebilirlik alanındaki iş birliklerine İzmit’te hayata geçirilen büyük ölçekli bir yatırımla devam etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Brisa'nın Aksaray fabrikasında daha önce uygulanan yenilenebilir enerji projelerinin ardından, İzmit’te kurulan Türkiye’nin ikinci en büyük ısı pompası projesi, enerji verimliliği açısından dikkat çekici bir adım oldu.
YILLIK 4,3 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ TASARRUFU SAĞLANACAK
Brisa'nın İzmit fabrikasında devreye alınan ve toplamda 4,8 megavat kurulu güce sahip üç adet ısı pompasından oluşan bu sistemin, yıllık yaklaşık 4,3 milyon metreküp doğalgaz tasarrufu sağlaması bekleniyor. Bu miktar yaklaşık 6 bin hanenin yıllık ısınma ihtiyacına denk geliyor. Projeyle ayrıca yılda 55 bin metreküp su tasarrufu yapılması ve 6 bin 180 ton karbon emisyonunun önlenmesi hedefleniyor.
YATIRIMI ENERJİSA FİNANSE ETTİ, BAKIM SORUMLULUĞU DA ENERJİSA'DA
Enerji Performans Sözleşmesi (ESCO) modeliyle hayata geçirilen projede yatırımın finansmanını Enerjisa Enerji üstlendi. Sistemin bakım, onarım ve performans takibi de yine Enerjisa tarafından yürütülecek. Bu model, sanayi sektöründe enerji verimliliği odaklı projeler için örnek bir uygulama olarak değerlendiriliyor.
"ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ"
Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, enerji verimliliğinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Enerji ithalatını azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımları kritik. Bakanlığımızın 2030 hedefleri doğrultusunda özel sektör olarak biz de bu vizyona katkı sunuyoruz” dedi.
"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"
Brisa CEO’su Haluk Kürkçü ise sürdürülebilirlik çalışmalarının önemini vurgulayarak, “2030’a kadar doğrudan emisyonlarımızı önemli ölçüde azaltma hedefiyle hareket ediyoruz. Aksaray’daki başarılı uygulamanın ardından İzmit’te de bu sistemi devreye almaktan memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl aldığımız İSO Yeşil Dönüşüm Ödülü de bu alandaki kararlılığımızın göstergesi” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİNE KATKI
Enerjisa Enerji ve Brisa’nın İzmit’teki bu ortak yatırımı, Türkiye’nin enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Proje, doğalgaz ve su tasarrufu sağlayarak çevresel etkileri azaltırken, ülke ekonomisine de katkı sunacak.