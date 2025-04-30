Enerjisa ve Brisa’dan Dev Adım! İmzalar Atıldı

YATIRIMI ENERJİSA FİNANSE ETTİ, BAKIM SORUMLULUĞU DA ENERJİSA'DA

Enerji Performans Sözleşmesi (ESCO) modeliyle hayata geçirilen projede yatırımın finansmanını Enerjisa Enerji üstlendi. Sistemin bakım, onarım ve performans takibi de yine Enerjisa tarafından yürütülecek. Bu model, sanayi sektöründe enerji verimliliği odaklı projeler için örnek bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİ STRATEJİK ÖNCELİĞİMİZ"

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, enerji verimliliğinin hem çevresel hem de ekonomik açıdan taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Enerji ithalatını azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımları kritik. Bakanlığımızın 2030 hedefleri doğrultusunda özel sektör olarak biz de bu vizyona katkı sunuyoruz” dedi.