Endişeler artıyor: Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu!

FED'İN FAİZ SÖYLEMLERİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı üyelerin yaptıkları sözle yönlendirmelerde bu sene faiz indirimi konusunun masada olmadığını belirtmesine karşın söz konusu gelişmelerin faiz artışlarını durduracağına yönelik fiyatlamalar ise risk iştahını destekliyor.