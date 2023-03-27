Endişeler artıyor: Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu!
Bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon (durgunluk) korkusu dolar/TL üzerinde etkili olmaya başladı. Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi dolar/TL üzerinde fiyatlanmaya başladı.
ABD bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusuyla karışık bir seyir izliyor.
Bankacılık sektörünün sıkıntıya girmesiyle birlikte azalması beklenen kredi genişlemesinin ülkeyi resesyona sokabileceği endişesi güç kazanırken, krizinin genişleme ihtimaline karşın acil durum kredi kanallarının genişletilmesi gündeme geldi.
RESESYON RİSKİ ARTTI
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari hafta sonu yaptığı açıklamalarda bankacılık krizinin ülkede resesyon riskini artırdığını söyledi.
FED'İN FAİZ SÖYLEMLERİ RİSK İŞTAHINI ARTIRDI
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı üyelerin yaptıkları sözle yönlendirmelerde bu sene faiz indirimi konusunun masada olmadığını belirtmesine karşın söz konusu gelişmelerin faiz artışlarını durduracağına yönelik fiyatlamalar ise risk iştahını destekliyor.