En Zengin Ünlüler Listesinde Zirve Değişti! Kırmızı Halının Milyarderlerinin Serveti Dudak Uçuklattı
Forbes, en zengin ünlüler listesini açıkladı. Oyuncuların, müzisyenlerin ve sporcuların yer aldığı listede zirve bu yıl el değiştirirken, milyarder ünlülerin servetleri dudak uçuklattı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, eğlence ve şöhret dünyasının en zengin isimlerini sıraladığı listeyi açıkladı. Oyunculardan müzisyenlere, sporculardan realite şov yıldızlarına kadar birçok tanınmış ismin yer aldığı listede zirvede hangi ismin olduğu merak konusu oldu.
Listede yer alan 17 isim, sadece şöhretleriyle değil, yıllar içinde oluşturdukları servetleriyle de dikkat çekti. Müzik, sinema ve spor gibi farklı alanlardan gelen bu isimler, hem yetenekleri hem de yatırımlarıyla Forbes’un radarına girmeyi başardı.
LİSTEDE ZİRVE DEĞİŞTİ
Her yıl düzenli olarak açıklanan ve büyük ilgi gören milyarderler listesinde bu yıl önemli bir değişiklik yaşandı. Geçtiğimiz yıl listenin ilk sırasında yer alan efsanevi yönetmen George Lucas, bu yıl yerini bir başka sinema devine bıraktı.
İŞTE EN ZENGİN ÜNLÜLER VE DUDAK UÇUKLATAN SERVETLERİ
1.Steven Spielberg
Serveti: 5.3 milyar dolar
Geçen yıl 4.8 milyar dolarlık servetiyle 2'nci sıradaydı.
2.George Lucas
Serveti: 5.1 milyar dolar
Geçen yıl 5.5 milyar dolarlık servetiyle listenin 1'incisiydi.
3.Michael Jordan
Serveti: 3.5 milyar dolar
Geçen yılki serveti 3.2 milyar dolardı.
4.Oprah Winfrey
Serveti: 3 milyar dolar
Geçen yıl 2.8 milyar dolarlık serveti vardı.
5.Jay-Z
Serveti: 2.5 milyar dolar
Geçen yılki servetini korudu.
6.Kim Kardashian
Serveti: 1.7 milyar dolar
Geçen yıl da serveti 1.7 milyar dolardı.
7.Peter Jackson
Serveti: 1.7 milyar dolar
Geçen yıl 1.5 milyar dolar serveti vardı.
8.Taylor Swift
Serveti: 1.6 milyar dolar
Geçen yılki serveti 1.1 milyar dolardı.
9.Magic Johnson
Serveti: 1.5 milyar dolar
Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık servetin sahibiydi.
10.Tyler Perry
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yıl da 1.4 milyar dolarlık serveti vardı.
11.Rihanna
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yıl da serveti 1.4 milyar dolardı.
12.Tiger Woods
Serveti: 1.4 milyar dolar
Geçen yıl serveti 1.3 milyar dolardı.
13.LeBron James
Serveti: 1.3 milyar dolar
Geçen yıl 1.2 milyar dolarlık serveti vardı.
14.Bruce Springsteen (yeni milyarder)
Serveti: 1.2 milyar dolar
15.Dick Wolf
Serveti: 1.2 milyar dolar
Geçen yıl da serveti 1.2 milyar dolardı.
16.Jerry Seinfeld (yeni milyarder)
Serveti: 1.1 milyar dolar
17.Arnold Schwarzenegger (yeni milyarder)
Serveti: 1.1 milyar dolar