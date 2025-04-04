En Zengin Ünlüler Listesinde Zirve Değişti! Kırmızı Halının Milyarderlerinin Serveti Dudak Uçuklattı

ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes, eğlence ve şöhret dünyasının en zengin isimlerini sıraladığı listeyi açıkladı. Oyunculardan müzisyenlere, sporculardan realite şov yıldızlarına kadar birçok tanınmış ismin yer aldığı listede zirvede hangi ismin olduğu merak konusu oldu.

Listede yer alan 17 isim, sadece şöhretleriyle değil, yıllar içinde oluşturdukları servetleriyle de dikkat çekti. Müzik, sinema ve spor gibi farklı alanlardan gelen bu isimler, hem yetenekleri hem de yatırımlarıyla Forbes’un radarına girmeyi başardı.