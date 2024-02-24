‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?

Forbes, geçtiğimiz günlerde 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Listenin zirvesindeki isim ise değişmedi.

Son Güncelleme:
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 1

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.

Forbes’e göre en zengin 10 Türk şöyle sıralandı:

1 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 2

10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)

2 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 3

9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)

3 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 4

8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)

4 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 5

7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)

5 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 6

6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)

6 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 7

5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)

7 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 8

4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)

8 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 9

3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)

9 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 10

2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)

10 11
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? - Resim: 11

1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)

11 11