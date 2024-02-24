‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.

Forbes’e göre en zengin 10 Türk şöyle sıralandı: