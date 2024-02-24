‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
Forbes, geçtiğimiz günlerde 'En zengin 100 Türk' listesini açıkladı. Listenin zirvesindeki isim ise değişmedi.
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, bu yılın en zengin 100 Türk’ünü açıkladı. Listeye göre Koç Holding'in sahibi Mustafa Rahmi Koç, 2.8 milyar dolarlık servetiyle listenin 5'nci sırasında. Zirveye ise 5.2 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yerleşti.
Forbes’e göre en zengin 10 Türk şöyle sıralandı:
10. Nihat Özdemir (2.2 milyar dolar)
9. Filiz Şahenk (2.2 milyar dolar)
8. Erman Ilıcak (2.4 milyar dolar)
7. Ferit Faik Şahenk (2.4 milyar dolar)
6. Ali Erdemoğlu (2.6 milyar dolar)
5. Mustafa Rahmi Koç (2.8 milyar dolar)
4. İbrahim Erdemoğlu (3 milyar dolar)
3. İpek Kıraç (3.1 milyar dolar)
2. Semahat Sevim Arsel (3.2 milyar dolar)
1. Murat Ülker (5.2 milyar dolar)