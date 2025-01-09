En Yüksek Maaş Alan Meslekler Belli Oldu: Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Avrupa’da iş gücü piyasasında maaşları en çok artan alanlar ‘beceri temelli’ meslekler oldu. Enflasyonun üzerinde ücret artışı şansı sunan işlerin başında ‘kaynakçılık’ geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'da iş dünyası hızla değişiyor. Özellikle son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve küresel ekonomik dalgalanmalar, iş piyasasında önemli dönüşümlere yol açtı. Bu dönüşümün en belirgin sonuçlarından biri, bazı mesleklerin maaşlarında yaşanan rekor artışlar oldu.
Araştırmalar, Avrupa'da maaşları en çok artan mesleklerin başında "beceri temelli" mesleklerin geldiğini gösteriyor. Kaynakçılık gibi daha önce belki de çok fazla önemsenmeyen meslekler, günümüzde yüksek talep görüyor ve çalışanlarına önemli kazançlar sağlıyor. Bunun başlıca nedeni, bu tür mesleklerde uzmanlaşmış insan gücüne olan ihtiyacın artması.
SİBER GÜVENLİK UZMANLARI
Teknoloji ve dijitalleşmenin hızla ilerlediği günümüzde, siber güvenlik uzmanlarına olan talep de büyük ölçüde artıyor. Siber saldırıların sıklaşmasıyla birlikte, şirketler ve kurumlar kendilerini korumak için bu alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyuyor. Bu da siber güvenlik uzmanlarının maaşlarının hızla yükselmesine neden oluyor.
MÜHENDİSLİK VE HUKUK ALANINDA KARİYER
Mühendislik ve hukuk gibi geleneksel olarak saygın görülen meslekler de hala popülerliğini koruyor. Özellikle Avrupa'da yaşlanan nüfus ve emekliliklerin artmasıyla birlikte, bu alanlarda çalışan profesyonellere olan ihtiyaç da artıyor. Bu durum, mühendislik ve hukuk alanında çalışanların maaşlarının yükselmesine katkıda bulunuyor.
2024 yılında maaş artışında öne çıkan meslekler ve sektörler şu şekilde sıralanıyor:
Üretici/Kaynakçı (Mühendislik/Üretim)
Ortalama Maaş: 33.500 £
2023'ten Bu Yana Artış: %9,5
Risk Araştırmacısı/Danışmanı (Sigorta)
Ortalama Maaş: 55.400 £
2023'ten Bu Yana Artış: %9,2
Endüstri Mühendisi (Mühendislik/Üretim)
Ortalama Maaş: 44.000 £
2023'ten Bu Yana Artış: %8,6
Teknoloji Siber Yöneticisi (Operasyonel) (Teknoloji)
Ortalama Maaş: 100.500 £
2023'ten Bu Yana Artış: %8,5
Şantiye Sorumlusu (Mühendislik/Üretim)
Ortalama Maaş: 45.000 £
2023'ten Bu Yana Artış: %8
Şirket İçi Avukat (7-10 Yıl PQE - Ticaret ve Sanayi) (Yasal)
Ortalama Maaş: 87.625 £
2023'ten Bu Yana Artış: %7,6
Kısmen Kalifiye Muhasebeci (Finalist) (Finans)
Ortalama Maaş: 41.375 £
2023'ten Bu Yana Artış: %7,6
Şirket İçi Avukat (1 Yıllık PQE) (Yasal)
Ortalama Maaş: 54.000 £
2023'ten Bu Yana Artış: %7,2
Yazılım Mimarı (Microsoft Stack) (Teknoloji)
Ortalama Maaş: 83.444 £
2023'ten Bu Yana Artış: %7,2
Sözleşme Yöneticisi (Tedarik)
Ortalama Maaş: 53.667 £
2023'ten Bu Yana Artış: %6,8