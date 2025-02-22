En Verimli Hasat Oldu Ama Fiyatı Düşmedi: En Düşüğü 500 Liradan Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

FİYATLARDA GERİLEME OLMAYACAK

Gaziantep’te fıstık ticaretiyle uğraşan Elif Derbent, Antep fıstığının her zaman yüksek talep gören bir ürün olduğunu ve bu durumun fiyatların düşmesini engellediğini söyledi.

Derbent, "Fıstıklarımız çeşit çeşit ve kategorisine göre değişiyor. Tek kavrulma, çiftte kavrulma, elek altı ve elek üstü olarak değişiyor. Fıstığın fiyatını yaş fıstık belirler" dedi.

EN DÜŞÜK 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Fiyatlara ilişkin konuşan Derbent, "Bu yıl yaş fıstığın satışı daha fazla oldu. Bu yıl fıstık senesi oldu. Fakat yaş fıstık yoğun talep gördüğü için fiyatlar bu yılda yükseldi. Bu yıl piyasada en düşük fıstık fiyatı 500 TL" diye konuştu.