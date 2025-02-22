En Verimli Hasat Oldu Ama Fiyatı Düşmedi: En Düşüğü 500 Liradan Satılıyor, Faydası Saymakla Bitmiyor
Gaziantep’te bu yıl hasadı beklenenden fazla olsa da yaş fıstığın kilogram fiyatı düşmedi.
Kaynak: İHA
Gaziantep’te bu yıl Antep fıstığı üretimi geçtiğimiz yıllara göre oldukça verimli geçmesine rağmen, fiyatlarda beklenen düşüş yaşanmadı. Geçen yıl kilogramı 400 TL’den satılan Antep fıstığı, bu yıl en düşük 500 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Üreticiler, fiyatların yüksek kalmasının temel nedeninin artan üretim maliyetleri olduğunu belirtiyor. Ayrıca, yaş fıstığa olan yoğun talebin de fiyatları doğrudan etkilediği ifade ediliyor.
FİYATLARDA GERİLEME OLMAYACAK
Gaziantep’te fıstık ticaretiyle uğraşan Elif Derbent, Antep fıstığının her zaman yüksek talep gören bir ürün olduğunu ve bu durumun fiyatların düşmesini engellediğini söyledi.
Derbent, "Fıstıklarımız çeşit çeşit ve kategorisine göre değişiyor. Tek kavrulma, çiftte kavrulma, elek altı ve elek üstü olarak değişiyor. Fıstığın fiyatını yaş fıstık belirler" dedi.
EN DÜŞÜK 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Fiyatlara ilişkin konuşan Derbent, "Bu yıl yaş fıstığın satışı daha fazla oldu. Bu yıl fıstık senesi oldu. Fakat yaş fıstık yoğun talep gördüğü için fiyatlar bu yılda yükseldi. Bu yıl piyasada en düşük fıstık fiyatı 500 TL" diye konuştu.
FISTIĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Fıstık, zengin içeriğiyle vücuda birçok fayda sağlıyor. İçinde barındırdığı B6, K ve E vitaminleriyle bağışıklık sistemini desteklerken, kan pıhtılaşmasının da önüne geçiyor. Fıstık, ayrıca yüksek magnezyum ve potasyum kaynağı olmasıyla da sinir ve kas sistemini iyileştirerek vücudu kansızlığa karşı koruyup, demir yüklüyor.