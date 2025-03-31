En Uygun 10 Otomobilde Liste Güncellendi: İkinci Eli de Sıfırı da Kapış Kapış Gidiyor
Döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artış sürüyor. 1 milyon TL'nin altında otomobil kalmazken, en uygun fiyatlı sıfır otomobil listesi de belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu. Otomobil satışları %7,6 düşüşle 76 bin 21 adet, hafif ticari araç pazarı ise %38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.
ARTIK 1 MİLYON TL ALTINDA OTOMOBİL KALMADI
2025 yılı başında sıfır otomobillere gelen zamlarla birlikte 900 bin TL altındaki modeller tamamen tükenmişti. Mart ayında fiyat listelerinin güncellenmesiyle 1 milyon TL’nin altında satılan araç da kalmadı.
EN UYGUN FİYATLI 10 MODEL BELLİ OLDU
İşte Mart 2025 itibarıyla en uygun fiyatlı 10 sıfır otomobil:
Fiat Egea Sedan – 1.004.900 TL
Hyundai i10 – 1.060.500 TL
Kia Picanto – 1.087.000 TL
Renault Taliant – 1.103.000 TL
Fiat Egea Cross – 1.119.900 TL
Hyundai i20 – 1.132.500 TL
Dacia Sandero Stepway – 1.230.000 TL
Hyundai Bayon – 1.244.500 TL
Opel Corsa – 1.256.900 TL
Suzuki Swift – 1.359.000 TL