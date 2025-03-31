En Uygun 10 Otomobilde Liste Güncellendi: İkinci Eli de Sıfırı da Kapış Kapış Gidiyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %14,4 azalarak 90 bin 730 adet oldu. Otomobil satışları %7,6 düşüşle 76 bin 21 adet, hafif ticari araç pazarı ise %38 daralarak 14 bin 709 adet olarak kaydedildi.