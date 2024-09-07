En Ucuz Elektrikli Otomobiller Belli Oldu: 1 Milyonun Altında Sadece 2 Model Kaldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adete ulaştı. Otomobil satışları yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2,6 artışla 20 bin 846 adet olarak kaydedildi.