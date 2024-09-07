En Ucuz Elektrikli Otomobiller Belli Oldu: 1 Milyonun Altında Sadece 2 Model Kaldı
Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilginin azalmasıyla birlikte, Eylül 2024 itibarıyla satın alınabilecek en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin listesi de güncellendi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adete ulaştı. Otomobil satışları yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 adet olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2,6 artışla 20 bin 846 adet olarak kaydedildi.
SATIŞLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Ağustos ayında elektrikli araç satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında düşüş yaşayarak 5 bin 661 adete geriledi. Ancak yıl genelinde, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 80 oranında artışla 51 bin 144 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Tesla, düşük ÖTV diliminden faydalanan Model Y versiyonuyla Ağustos ayında 1.050 adet satış yaparak zirvede yer aldı. Onu, 601 adetle Togg takip ederken, Mercedes EQB'nin üçüncü sırada yer alması ise lüks elektrikli araçlara olan ilginin sürdüğünü gösterdi.
EN UCUZ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER BELLİ OLDU
Eylül 2024 güncel fiyatlarına göre Türkiye'de satılan en ucuz 10 elektrikli otomobilin listesi açıklandı. Bu listeye göre 1 milyon TL'nin altında yalnızca iki modelin kaldığı görüldü. Elektrikli araç fiyatlarındaki artış, bu modellerin ulaşılabilirliğini de etkiliyor.
MG 4 - 1 MİLYON 369 BİN TL
CITROEN e-C4 - 1 MİLYON 375 BİN TL
CITROEN e-C4 X - 1 MİLYON 375 BİN TL
OPEL CORSA-e - 1 MİLYON 395 BİN TL
TOGG T10X - 1 MİLYON 432 BİN 600 TL
PEUGEOT e-208 - 1 MİLYON 461 BİN TL
FIAT 500e - 1 MİLYON 475 BİN 900 TL
HYUNDAI KONA ELEKTRİK - 1 MİLYON 535 BİN TL
1 MİLYONUN ALTINDAKİ 2 MODEL
DACIA SPRING - 892 BİN TL
LEAPMOTOR T03 - 995 BİN TL