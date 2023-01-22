En kapsamlı borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli olmaya başladı

NTV'nin haberine göre, pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırma paketlerinden farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.