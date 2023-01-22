En kapsamlı borç yapılandırma paketinde ayrıntılar belli olmaya başladı
Borcu olan milyonları yakından ilgilendiren geniş kapsamlı yapılandırma paketi için geri sayım başladı. 31 Aralık 2022'ye kadar olan vergi, sigorta primi borçları ve cezalar için hazırlanan düzenleme de taksit sayısı detayı dikkat çekti.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Yapılandırmada taksit sayısı 18’i geçecek. 20 ay taksit sunulursa borç 40 ayda ödenebilecek.
Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen yapılandırma paketine ilişkin detaylar belli oluyor.
Yapılandırma paketinde, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri yer alacak.
NTV'nin haberine göre, pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırma paketlerinden farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.