En İyi İkinci El Otomobillerde Büyük İndirim: Bu Arabalar 250 Bin TL'nin Altında Satılıyor

İkinci el otomobillerde büyük indirim! Galericiler, bazı eski model araçlarda 15-20 bin TL'ye dayanan fiyat indirimi yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

Araba Otomobil İkinci El
Son Güncelleme:
En İyi İkinci El Otomobillerde Büyük İndirim: Bu Arabalar 250 Bin TL'nin Altında Satılıyor - Resim: 1

Asgari ücret​ 2025 yılı için 22 bin 104 lira oldu, böylece yüzde 30 zam​ oranı görüldü. Asgari ücret açıklandıktan sonra konut​ ve gıda​ başta olmak üzere birçok sektörde fiyatların durumu merak edilirken gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Yatırım yapmak isteyen veya ihtiyacı olan özellikle ikinci el otomobil pazarını yakından takip ediyor. Özellikle ikinci el otomobil pazarında belirgin bir durgunluk gözlemlenirken, bazı modellerde fiyatlarda ciddi düşüşler yaşandığı belirtiliyor.

1 4
En İyi İkinci El Otomobillerde Büyük İndirim: Bu Arabalar 250 Bin TL'nin Altında Satılıyor - Resim: 2

YÜZDE 20 İNDİRİMLE BİLE SATIŞ YAPILMIYOR

Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar, daha uygun fiyatlı eski model araçlara yönelmeye başladı. Özellikle 2005 model ve öncesi araçlar 150 bin - 250 bin TL arasında değişiyor. Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent, sektörün durgunlaştığını ve yüzde 20'lere varan indirimlerle bile satış yapamadıklarını ifade ediyor.

2 4
En İyi İkinci El Otomobillerde Büyük İndirim: Bu Arabalar 250 Bin TL'nin Altında Satılıyor - Resim: 3

İŞTE 250 BİN TL ALTINDA ALINABİLECEK ARAÇLAR

Honda Civic 1.4 i S (benzin) – 1997 – 228.000 TL

Renault Clio 1.6 RTX (benzin) – 1999 – 220.000 TL

Hyundai Accent 1.5 CRDİ

Admire (dize) – 2005 – 205.000 TL

Peugeot 206 1.4 X-Line (benzin, LPG) – 2004 – 227.500 TL

Renault R19 1.6 Europa iE (benzin, LPG) – 2001 – 219.750 TL

Fiat Palio 1.6 HL Weekend (benzin, LPG) – 1999 – 155.000 TL

3 4
En İyi İkinci El Otomobillerde Büyük İndirim: Bu Arabalar 250 Bin TL'nin Altında Satılıyor - Resim: 4

Fiat Tipo 1.4 (benzin, LPG) – 1998 – 157.000 TL

Renault Broadway (benzin) – 1991 – 126.000 TL

Tofaş Şahin (benzin) – 1994 – 176.500 TL

Tofaş Doğan SLX (benzin, LPG) – 2000 – 235.000 TL

Skoda Felicia 1.3 GLX (benzin, LPG) – 1999 – 180.000 TL

Proton 415 GLSi (benzin, LPG) – 2000 – 199.000 TL

Ford Escort 1.6 CLX (benzin) – 1997 – 159.000 TL

Opel Astra 1.4 GL (benzin, LPG) – 1995 – 214.000 TL

BMW 5 serisi 520i standart (benzin, LPG) – 1993 – 170.000 TL

Opel Vectra 2.0 GL (benzin, LPG) – 1994 – 179.500 TL

4 4