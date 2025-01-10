En İyi İkinci El Otomobillerde Büyük İndirim: Bu Arabalar 250 Bin TL'nin Altında Satılıyor

Asgari ücret​ 2025 yılı için 22 bin 104 lira oldu, böylece yüzde 30 zam​ oranı görüldü. Asgari ücret açıklandıktan sonra konut​ ve gıda​ başta olmak üzere birçok sektörde fiyatların durumu merak edilirken gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Yatırım yapmak isteyen veya ihtiyacı olan özellikle ikinci el otomobil pazarını yakından takip ediyor. Özellikle ikinci el otomobil pazarında belirgin bir durgunluk gözlemlenirken, bazı modellerde fiyatlarda ciddi düşüşler yaşandığı belirtiliyor.