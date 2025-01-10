En İyi İkinci El Otomobillerde Büyük İndirim: Bu Arabalar 250 Bin TL'nin Altında Satılıyor
İkinci el otomobillerde büyük indirim! Galericiler, bazı eski model araçlarda 15-20 bin TL'ye dayanan fiyat indirimi yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 lira oldu, böylece yüzde 30 zam oranı görüldü. Asgari ücret açıklandıktan sonra konut ve gıda başta olmak üzere birçok sektörde fiyatların durumu merak edilirken gözler otomotiv sektörüne çevrildi. Yatırım yapmak isteyen veya ihtiyacı olan özellikle ikinci el otomobil pazarını yakından takip ediyor. Özellikle ikinci el otomobil pazarında belirgin bir durgunluk gözlemlenirken, bazı modellerde fiyatlarda ciddi düşüşler yaşandığı belirtiliyor.
YÜZDE 20 İNDİRİMLE BİLE SATIŞ YAPILMIYOR
Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar, daha uygun fiyatlı eski model araçlara yönelmeye başladı. Özellikle 2005 model ve öncesi araçlar 150 bin - 250 bin TL arasında değişiyor. Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent, sektörün durgunlaştığını ve yüzde 20'lere varan indirimlerle bile satış yapamadıklarını ifade ediyor.
İŞTE 250 BİN TL ALTINDA ALINABİLECEK ARAÇLAR
Honda Civic 1.4 i S (benzin) – 1997 – 228.000 TL
Renault Clio 1.6 RTX (benzin) – 1999 – 220.000 TL
Hyundai Accent 1.5 CRDİ
Admire (dize) – 2005 – 205.000 TL
Peugeot 206 1.4 X-Line (benzin, LPG) – 2004 – 227.500 TL
Renault R19 1.6 Europa iE (benzin, LPG) – 2001 – 219.750 TL
Fiat Palio 1.6 HL Weekend (benzin, LPG) – 1999 – 155.000 TL
Fiat Tipo 1.4 (benzin, LPG) – 1998 – 157.000 TL
Renault Broadway (benzin) – 1991 – 126.000 TL
Tofaş Şahin (benzin) – 1994 – 176.500 TL
Tofaş Doğan SLX (benzin, LPG) – 2000 – 235.000 TL
Skoda Felicia 1.3 GLX (benzin, LPG) – 1999 – 180.000 TL
Proton 415 GLSi (benzin, LPG) – 2000 – 199.000 TL
Ford Escort 1.6 CLX (benzin) – 1997 – 159.000 TL
Opel Astra 1.4 GL (benzin, LPG) – 1995 – 214.000 TL
BMW 5 serisi 520i standart (benzin, LPG) – 1993 – 170.000 TL
Opel Vectra 2.0 GL (benzin, LPG) – 1994 – 179.500 TL