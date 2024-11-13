En İyi Emeklilik Sistemine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en iyi emeklilik sistemine sahip ülkeler belli oldu. Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
Kaynak: Gerçek Gündem
Mercer ve CFA Institute tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, dünyanın en iyi emeklilik sistemine sahip ülkenin Hollanda olduğunu ortaya koydu. Hollanda, güçlü devlet desteği ve zorunlu şirket içi emeklilik planlarıyla 84,8 puanla zirvede yer alırken, Almanya ise 67,3 puanla 20. sırada kaldı. Bu durum, Almanya'nın emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği konusunda bazı eksiklikler olduğunu gösteriyor. Peki, Türkiye bu sıralamada nerede yer alıyor?
2024 Küresel Emeklilik Endeksi performansı gösteren Hollanda A derecesi ve 84,8 puanla emeklilik güvenliği açısından en iyi performansa sahip ülke oldu. İzlanda ve Danimarka ise sıralamada ikinci ve üçüncü oldu. Çalışmada, ülkeler arası puana göre A en yüksek olmak üzere A, B+, B, C+, C, D ve E kategorilerinde sınıflandırılıyor. Şu ana kadar hiçbir ülkenin E ülkesinin alınmadığı açıklandı.
TÜRKİYE NE DURUMDA?
Maalesef Türkiye, en düşük notu alan ülkeler arasında yer alıyor. D derecesi alan ülkemiz, 48,3 puanla emeklilik sistemleri açısından en zayıf ülkelerden biri olarak değerlendirildi. Bu sonuç, Türkiye'nin emeklilik sistemindeki ciddi yapısal sorunları ve sürdürülebilirlik eksikliklerini gözler önüne seriyor.
EN İYİ EMEKLİLİK SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER
Mercer ve CFA Institute'un araştırmasına göre, dünyanın en iyi emeklilik sistemlerine sahip ülkeler:
Hollanda – 84,8 puan
İzlanda – 83,4 puan
Danimarka – 81,6 puan
İsrail – 80,2 puan
Singapur – 78,7 puan
HANGİ KRİTERLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLDİ?
Ülkelerin emeklilik sistemlerini üç ana kriter dikkate alındı.
Yeterlilik (yüzde 40): Emeklilik maaşlarının yeterli olup olmadığı.
Sürdürülebilirlik (yüzde 35): Emeklilik sisteminin uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı.
Güvenilirlik (yüzde 25): Sistemin güvenilirliği ve düzenlenmişliği.
Araştırma sonuçları, yaşlanan nüfusun ve düşük doğum oranlarının, birçok ülkede emeklilik sistemleri üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ortaya koydu. Almanya gibi gelişmiş ülkelerde bile bu durum, emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi endişeler yaratıyor. Almanya hükümeti, bu sorunu çözmek için daha uzun çalışma sürelerinin teşvik edilmesi gibi yeni reformlar üzerinde çalışıyor.