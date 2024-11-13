En İyi Emeklilik Sistemine Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

2024 Küresel Emeklilik Endeksi performansı gösteren Hollanda A derecesi ve 84,8 puanla emeklilik güvenliği açısından en iyi performansa sahip ülke oldu. İzlanda ve Danimarka ise sıralamada ikinci ve üçüncü oldu. Çalışmada, ülkeler arası puana göre A en yüksek olmak üzere A, B+, B, C+, C, D ve E kategorilerinde sınıflandırılıyor. Şu ana kadar hiçbir ülkenin E ülkesinin alınmadığı açıklandı.