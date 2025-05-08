En Güvenli Araç Diye Biliniyordu: Otomotiv Devi 413 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı

Volvo, 413 bin otomobilini geri çağırma kararı aldı. Otomotov devi, söz konusu karara gerekçe olarak, geri vitese takıldığında devreye girmeyen arka görüş kamerası gösterildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu arızanın sürücülerin geri manevra sırasında görüşünü engellediğini ve potansiyel kazalara yol açabileceğini belirtti. NHTSA, söz konusu sorunun çarpışma riskini ciddi oranda artırdığı uyarısında bulundu.