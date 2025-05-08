En Güvenli Araç Diye Biliniyordu: Otomotiv Devi 413 Bin Aracını Apar Topar Geri Çağırdı
İsveç’in köklü otomobil markası Volvo, Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir güvenlik riski nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma süreci başlattı. 2021 ile 2025 model yılları arasındaki toplam 413 binden fazla aracın geri çağrılmasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Volvo, 413 bin otomobilini geri çağırma kararı aldı. Otomotov devi, söz konusu karara gerekçe olarak, geri vitese takıldığında devreye girmeyen arka görüş kamerası gösterildi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), bu arızanın sürücülerin geri manevra sırasında görüşünü engellediğini ve potansiyel kazalara yol açabileceğini belirtti. NHTSA, söz konusu sorunun çarpışma riskini ciddi oranda artırdığı uyarısında bulundu.
KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Volvo'nun açıklamasına göre problem, kamera sisteminin yazılımından kaynaklanıyor. Arka kameranın gerektiği anda devreye girmemesi, özellikle park esnasında sürücülerin çevresel farkındalığını azaltarak güvenliği tehdit ediyor.
HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?
Geri çağırma sürecinden etkilenen araçlar arasında Volvo'nun en çok tercih edilen modelleri de yer alıyor. Özellikle XC40 SUV modeli, arızalı yazılım nedeniyle geri çağrılan araçlar listesinde öne çıkıyor.
ARAÇ SAHİPLERİNE 2 SEÇENEK SUNULACAK
Volvo, güvenlik sorununu ortadan kaldırmak için araç sahiplerine iki çözüm alternatifi sunuyor:
Dileyen kullanıcılar, en yakın Volvo yetkili servisine giderek yazılım güncellemesini fiziksel olarak yaptırabiliyor.
Alternatif olarak, kablosuz (OTA) güncelleme ile araçlara uzaktan müdahale edilerek sorun giderilebiliyor. Böylece kullanıcılar servise gitmeden kısa sürede güncellemeyi tamamlayabiliyor.