En düşük emekli maaşında zam hesabı değişti: Masadaki rakam ortaya çıktı

Kamuoyunda dolaşan haberlerde kök maaşı 7500 TL’nin altında olanlarla ilgili de çalışmaların olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının 10 bin veya 10 bin 250 TL olması durumunda bu kapsamdaki emekli sayısının 4 milyon 900 bin kişiden 5 milyon 200 bin kişiye yükseleceği hesaplanıyor.