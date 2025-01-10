En Düşük Emekli Maaşında Flaş Gelişme: TBMM'de Düğmeye Basıldı

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan 2025 yılı zamları netleşti ancak kamuoyundaki tartışmalar hız kesmedi. Asgari ücrete yüzde 30, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bu oranlar belirlenmiş olmasına rağmen, maaş artışlarıyla ilgili eleştiriler de bir yandan devam ediyor. Milyonları ilgilendiren maaş zammı ile ilgili son olarak flaş gelişme meydana geldi. TBMM'de en düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı.