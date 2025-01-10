En Düşük Emekli Maaşında Flaş Gelişme: TBMM'de Düğmeye Basıldı
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesinin ardından hayal kırıklığına uğrayan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! En düşük emekli aylığının, asgari ücret seviyesine yükseltilmesi ve her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret düzeyinde güncellenmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verildi.
Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan 2025 yılı zamları netleşti ancak kamuoyundaki tartışmalar hız kesmedi. Asgari ücrete yüzde 30, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 liraya yükseltildi. Bu oranlar belirlenmiş olmasına rağmen, maaş artışlarıyla ilgili eleştiriler de bir yandan devam ediyor. Milyonları ilgilendiren maaş zammı ile ilgili son olarak flaş gelişme meydana geldi. TBMM'de en düşük emekli maaşı için düğmeye basıldı.
TBMM'DE İLK ADIM ATILDI
CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bu seviyenin her yıl güncellenmesi gerektiğini savunarak TBMM'ye kanun teklifi sundu. Arslan, teklifine ilişkin açıklamasında, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti.
"EMEKLİYİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER"
Arslan, TÜRK-İŞ’in verilerine dayanarak, 2024 Aralık itibarıyla açlık sınırının 21 bin 83 lira olduğunu hatırlatarak, hükümetin emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmek yerine onları daha da zor durumda bıraktığını ileri sürdü. AKP iktidarının emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek yerine, 2025 yılında kuru ekmeğe muhtaç ettiğini söyleyen Arslan, “Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında ortalama işçi emekli maaşı asgari ücretin yüzde 50 üzerindeyken, 2024’te bu oran yüzde 58,8 altına düşmüştür” dedi.
Arslan, açıklamalarında ayrıca 1999 öncesi belirlenen prime esas kazanç oranının yıllar içinde yarı yarıya azaldığını ve bunun emeklilerin alım gücünü erittiğini dile getirdi. “2024, emeklilerin yokluk ve yoksullukla en çok mücadele ettiği yıl olarak tarihe geçti” ifadelerini kullandı.
"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELSİN"
Aslan, "Mevcut durumda, emekli vatandaşlarımız asgari gelirin altında kalan aylıklar ile geçinememektedir. Yapılacak olan düzenleme ile, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret düzeyine güncellenmesi amaçlanmaktadır” açıklamasında bulundu.