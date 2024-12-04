EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun ‘Ocak Ayında Bankamatik Başında Şoke Olacaklar’ Dedi: ‘Ek Ödeme’ Detayı
SSK, Bağ-Kur ve milyonlarca emeklinin merakla beklediği yeni yıl zammıyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdoursun, yeni yılda emekli kök aylıklarının ne kadar olacağını net oran vererek duyurdu.
Emekli maaş zammı 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak 6 aylık enflasyon oranı sonucunda netleşecek. Ancak maaşı 10.700 liranın altında kalacak 3,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ‘sıfır zam’ ihtimali ile karşı karşıya olması emekliye zamda yeni düzenlemeyi gündeme getirecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli kök aylıkları için zam oranlarını ve en düşük aylık için tahminini açıkladı. Ocak ayında zamlı maaşlarını almak için ATM’lere bankalara gidecek 3,5 milyon için uyarıda bulundu.
EMEKLİ KÖK MAAŞINDA ZAM BİLMECESİ
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı 5 aylık enflasyon farkı ile yüzde 14,57 oldu. Memur emeklisi için yüzde 4,15’lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile rakam yüzde 10,40’a yükseldi. Gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken 6 aylık enflasyonda ise 4A ve 4B SSK Bağ-Kur emekli zam oranının yüzde 17, 4C yani Emekli Sandığı emeklilerinin ise yüzde 12 dolaylarında bir zam ile karşılaşabileceği verilere yansıdı.
Emekli kök aylığı 10.700 liranın altındaki Bağ-Kur, SSK emeklisi 3,5 milyon vatandaş ise en düşük emekli maaşı düzenlemesinin olmaması halinde ‘sıfır’ zam alacak. Bu kapsamda emekliye zam düzenlemesi devreye girerek emekli taban maaş rakamı yükseltilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme hakkında bilgilendirmede bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “En büyük emekli aylığı büyük ihtimal 15 bin lira olacak! Ama en düşük emekli aylığı Şubat ayında olur diye düşünüyorum. Ocak ayı geldiğinde en bu konu ele alınacak. Emekli maaş zammı Ocak ayında belli olacak ama emekli aylıkları 12.500 liranın altında kalacak. ‘Şimdi 12.500 lira ne olacak’ diye haberler yapılacak. Yasal düzenleme yapılacak. Tahminim en düşük emekli maaşı olan 12.500 liranın 15 bin TL’ye çıkarılması” diyerek tahminini paylaştı.
ÖNCE YASAL DÜZENLEME SONRA EK ÖDEME
“3 Ocak’ta enflasyon açıklandığında 6 aylık enflasyonun yüzde 17 gibi olacağını düşünüyorum. Bu SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı. Memur emekli maaşı da yüzde 12 seviyelerinde olacak” yorumunu yapan SGK Uzmanı, “Bu farklar emekli kök aylıklarına verilecek. Kök maaşlara yansıtıldıktan sonra 10.700 liranın altında kök aylığı olanlara yüzde 17 enflasyon farkı yansısa bile maaşları 12.500 lirada kalacak. Bu nedenle Ocak ayında en düşük emekli maaşı için ayrı bir yasal düzenleme yapılacak” ifadelerini kullandı.
Erdursun emekli zammı sonrası yapılacak düzenlemenin maaşlara daha sonra fark olarak yatırılacağını anımsatarak, “Hazine destekli bir düzenleme yapılacak enflasyondan ayrı. SGK ile alakalı olmayan Hazine destekli. Ancak Ocak ayında emekli aylığını almak için bankamatiğe gidip şok yaşayacak 3,5 milyon kişi olacak. Düzeltme işlemi olduktan sonra emekli maaş farkı verilecek” dedi.
ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ BAŞLADI
• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMLI ÖDEME TARİHLERİ
• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
• Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
• Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
• Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
• Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
• Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
• Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
• Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
• Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
• Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
• Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
• Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
• Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
• Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
• Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. Gününde maaşlarını alırlar.