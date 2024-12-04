EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun ‘Ocak Ayında Bankamatik Başında Şoke Olacaklar’ Dedi: ‘Ek Ödeme’ Detayı

Emekli maaş zammı 3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak 6 aylık enflasyon oranı sonucunda netleşecek. Ancak maaşı 10.700 liranın altında kalacak 3,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ‘sıfır zam’ ihtimali ile karşı karşıya olması emekliye zamda yeni düzenlemeyi gündeme getirecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli kök aylıkları için zam oranlarını ve en düşük aylık için tahminini açıkladı. Ocak ayında zamlı maaşlarını almak için ATM’lere bankalara gidecek 3,5 milyon için uyarıda bulundu.