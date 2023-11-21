En düşük emekli aylığı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın edindiği kulis bilgisine göre emekliler için konuşulan zam oranı yüzde 50 civarında.
Gazeteci Nuray Babacan, "Kulislerde yapılacak zamma ilişkin bilgiler dolaşmaya başladı. Söylenen o ki, zam oranı yüzde 50 civarında olacak. En düşük maaş ise 10 bin lira olarak belirlenecek." bilgisini aktardı.
2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Emekli aylığı zammı için kapsamlı düzenlemeler yıl başında yapılacak. İktidar partisinde yeni yılda emekli maaşlarıyla ilgili çalışmalar başladı.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın köşe yazısından aktardığına göre, kulislerde en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağı iddia ediliyor.
AKP kurmaylarının, yılbaşında ortalama yüzde 50-52’lik bir zam bekledikleri belirtiliyor. Ancak, maliyenin direneceğini söyleyenlere göre ise bu oran yüzde 45 olacak.
Babacan ayrıca, kasım ayında çalışmayan emeklilere verilen ikramiyeyle ilgili kulis haberinde de, çalışan emeklilere ikramiye verilmemesiyle ilgili tepkilerin sürdüğünü belirtti.
Babacan, "Cumhurbaşkanının talimatıyla emekli çiftçilere ikramiye ödenmesi formülünün bulunduğunu öğrendik. Bunun için yasal düzenleme gerekmediği, tebliğ yayınlayarak sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Yakında düzelttikleri hatalarını ‘çiftçilere müjde’ diye duyururlarsa hiç şaşırmayın. Bu eksikliği öğrenen Cumhurbaşkanının ekibine kızdığını da anımsatalım" diye yazdı.