En düşük emekli aylığı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Babacan, "Cumhurbaşkanının talimatıyla emekli çiftçilere ikramiye ödenmesi formülünün bulunduğunu öğrendik. Bunun için yasal düzenleme gerekmediği, tebliğ yayınlayarak sorunun çözüleceği ifade ediliyor. Yakında düzelttikleri hatalarını ‘çiftçilere müjde’ diye duyururlarsa hiç şaşırmayın. Bu eksikliği öğrenen Cumhurbaşkanının ekibine kızdığını da anımsatalım" diye yazdı.