En Çok Satılan Model Olmuştu: Yeni Versiyonuyla Piyasaları Kırdı Geçirdi

İÇ MEKANDA YENİ ÖZELLİKLER

İç mekanda ise önemli yenilikler mevcut. Artık daha güçlü bir kablosuz şarj cihazı ve 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı yerine, 11,2 inçlik ekran kullanılarak yüzde 21 daha yüksek çözünürlük elde ediliyor. İşletim sistemi de iki kat daha hızlı çalışıyor ve entegre Google servislerine sahip olan bu sistem, 2020 sonrası üretilen tüm modellerde uygulanacak.