En Çok Satılan Model Olmuştu: Yeni Versiyonuyla Piyasaları Kırdı Geçirdi

2017'den bu yana kazanan formülüyle öne çıkan Volvo XC60, bugüne kadar 1,5 milyondan fazla adet satılarak Avrupa'nın en popüler premium aile SUV'ları arasında yerini sağlamlaştırdı.

Kaynak: Haber Merkezi

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En Çok Satılan Model Olmuştu: Yeni Versiyonuyla Piyasaları Kırdı Geçirdi - Resim: 1

Volvo, özellikle plug-in hibrit versiyonlarıyla dikkat çeken model, şimdi ikinci nesil tasarım güncellemesiyle yenilik rüzgarları estiriyor.

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En Çok Satılan Model Olmuştu: Yeni Versiyonuyla Piyasaları Kırdı Geçirdi - Resim: 2

TASARIMI VE SAĞLAMLIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR

2021'de gerçekleştirilen son tasarım değişikliğinde yeni bir ızgaraya kavuşan XC60, bu defa XC90'dan ilham alan detaylarla öne çıkacak. Modelle aşina olan kullanıcılar, farlarda koyu renkli plastik detaylar, kabinde ise yeni renk paletleri, modern jant tasarımları ve üstün malzeme kalitesi gibi değişiklikleri fark edecekler.

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En Çok Satılan Model Olmuştu: Yeni Versiyonuyla Piyasaları Kırdı Geçirdi - Resim: 3

İÇ MEKANDA YENİ ÖZELLİKLER

İç mekanda ise önemli yenilikler mevcut. Artık daha güçlü bir kablosuz şarj cihazı ve 9 inçlik bilgi-eğlence ekranı yerine, 11,2 inçlik ekran kullanılarak yüzde 21 daha yüksek çözünürlük elde ediliyor. İşletim sistemi de iki kat daha hızlı çalışıyor ve entegre Google servislerine sahip olan bu sistem, 2020 sonrası üretilen tüm modellerde uygulanacak.

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En Çok Satılan Model Olmuştu: Yeni Versiyonuyla Piyasaları Kırdı Geçirdi - Resim: 4

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Motor seçeneklerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadan, mevcut seçenekler korunuyor:

2.0 benzinli motor ve 250 beygir gücünde B5 hafif hibrit,
355 beygir gücünde T6 plug-in hibrit,
455 beygir gücünde T8 plug-in hibrit.

Fiyatlar henüz resmi olarak açıklanmasa da, önceki versiyonlara kıyasla ufak bir artış bekleniyor.

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