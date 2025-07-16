En Çok Kıyafet Alışverişi Yapan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

MODA TUTKUSUNUN ZİRVESİNDE ABD VAR

Listenin ilk sırasında, yılda yaklaşık 558,5 milyar dolarlık harcamayla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Tüketim alışkanlıklarının yoğun olduğu ülkelerden biri olan ABD’yi, 333 milyar dolarla Çin ve 115 milyar dolarla Hindistan takip ediyor. İngiltere, Almanya, Japonya ve İtalya gibi Avrupa ve Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alırken, Brezilya, Rusya, Fransa ve Kanada gibi ülkeler de modaya olan ilgilerini ciddi bütçelerle ortaya koyuyor.