En Çok Kıyafet Alışverişi Yapan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Uluslararası kuruluşların verilerine göre en çok kıyafet alışverişi yapan ülkeler belli oldu. ABD listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel moda sektörüne yönelik yapılan son araştırmalar, hangi ülkelerin giyim ve aksesuar harcamalarına en fazla bütçe ayırdığını gözler önüne serdi. IMF, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Eurostat verilerine dayandırılan istatistiklerde, modaya en çok para harcayan 12 ülke belli oldu. Türkiye de listeye girerek dikkat çeken ülkelerden biri oldu.
MODA TUTKUSUNUN ZİRVESİNDE ABD VAR
Listenin ilk sırasında, yılda yaklaşık 558,5 milyar dolarlık harcamayla Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Tüketim alışkanlıklarının yoğun olduğu ülkelerden biri olan ABD’yi, 333 milyar dolarla Çin ve 115 milyar dolarla Hindistan takip ediyor. İngiltere, Almanya, Japonya ve İtalya gibi Avrupa ve Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alırken, Brezilya, Rusya, Fransa ve Kanada gibi ülkeler de modaya olan ilgilerini ciddi bütçelerle ortaya koyuyor.
EN ÇOK KIYAFETA PARA HARCAYAN ÜLKELER BELLİ OLDU
1.ABD 558,5 milyar dolar
2.Çin 333 milyar dolar
3.Hindistan 115 milyar dolar
4.İngiltere 104,5 milyar dolar
5.Almanya 96 milyar dolar
6.Japonya 76,5 milyar dolar
7.İtalya 74,7 milyar dolar
8.Brezilya 69,5 milyar dolar
9.Rusya 65 milyar dolar
10.Fransa 55 milyar dolar
11.Türkiye 52,6 milyar dolar
12.Kanada 39 milyar dolar