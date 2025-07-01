En Çok Kazandıran Yüksek Maaşlı Meslekler Açıklandı: Duyan İşi Gücü Bırakıp Bu Alana Geçiyor

Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya’da, ekonomik koşullar her ne kadar zaman zaman zorlayıcı hale gelse de yüksek gelirli meslek grupları hala büyük ilgi görüyor. İş dünyasına yönelik yaptığı analizlerle bilinen Indeed platformu, Almanya’da en çok kazandıran yüksek maaşlı 20 mesleği sıraladı.

YÜKSEK MAAŞ İSTEYENLER BU ALANLARA YÖNELİYOR

Almanya, sanayi gücü ve teknoloji yatırımları sayesinde uzmanlık gerektiren mesleklerde yüksek maaşlar sunmaya devam ediyor. Listede öne çıkan pozisyonların çoğu mühendislik, danışmanlık ve hukuk alanlarında yoğunlaşıyor. Özellikle teknoloji ve vergi danışmanlığı alanları dikkat çekici gelir potansiyeliyle Türk vatandaşlarının da radarında.