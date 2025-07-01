En Çok Kazandıran Yüksek Maaşlı Meslekler Açıklandı: Duyan İşi Gücü Bırakıp Bu Alana Geçiyor
Yapılan araştırmada en çok kazandıran yüksek maaşlı 20 meslek grubu açıklandı. Yıllık geliri 5 milyon TL’ye yaklaşan pozisyonlar listede yer alırken, Türk vatandaşları bu alanlara yoğun ilgi gösteriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya’da, ekonomik koşullar her ne kadar zaman zaman zorlayıcı hale gelse de yüksek gelirli meslek grupları hala büyük ilgi görüyor. İş dünyasına yönelik yaptığı analizlerle bilinen Indeed platformu, Almanya’da en çok kazandıran yüksek maaşlı 20 mesleği sıraladı.
YÜKSEK MAAŞ İSTEYENLER BU ALANLARA YÖNELİYOR
Almanya, sanayi gücü ve teknoloji yatırımları sayesinde uzmanlık gerektiren mesleklerde yüksek maaşlar sunmaya devam ediyor. Listede öne çıkan pozisyonların çoğu mühendislik, danışmanlık ve hukuk alanlarında yoğunlaşıyor. Özellikle teknoloji ve vergi danışmanlığı alanları dikkat çekici gelir potansiyeliyle Türk vatandaşlarının da radarında.
En Çok Kazandıran Yüksek Maaşlı 20 Meslek:
20. Diş Hekimi – 85.892 Euro
19. Bölge Yöneticisi – 87.000 Euro
18. BT Güvenlik Uzmanı – 90.000 Euro
17. Teknik SAP Danışmanı – 90.000 Euro
16. Pazarlama Müdürü – 90.000 Euro
15. Bölge Müdürü – 90.000 Euro
14. Yönetici – 90.000 Euro
13. Microsoft Dynamics Uzmanı – 90.125 Euro
12. Vergi Danışmanı – 90.479 Euro
11. Avukat – 93.334 Euro
10. Araç Teknisyeni – 94.000 Euro
9. Kıdemli Sistem Mühendisi – 95.000 Euro
8. SAP Danışmanı (EWM Modülü) – 97.500 Euro
7. Kıdemli İnşaat Müdürü – 97.500 Euro
6. İş Hukuku Avukatı – 105.000 Euro
5. Satış Takım Lideri – 107.500 Euro
4. Satış Müdürü – 108.114 Euro
3. Satış Müdürü (Üst Düzey) – 110.000 Euro
2. Genel Müdür – 138.244 Euro
1. Kurumlar Vergisi Danışmanı – 145.000 Euro