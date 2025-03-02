En Çok Buna Yatırım Yapan Kazandı: Yatırımcısı 1 Haftada Köşeyi Döndü!
Borsa İstanbul'da bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.
Kaynak: AA
Küresel piyasalar ve ekonomik veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, yurt içindeki gelişmeler de Borsa İstanbul’un seyrinde etkili oldu. BIST 100 endeksi, 24-28 Şubat haftasını hafif bir yükselişle tamamlarken, haftanın en çok kazandıran ve en fazla değer kaybeden hisseleri de netlik kazandı.
DÖRT HAFTALIK DÜŞÜŞ SON BULDU
Geçtiğimiz hafta piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 0,59 oranında artış kaydederek üst üste dört haftadır süren düşüş trendini sonlandırdı.
Sektörel performanslara bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 3,72 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,20 ile sınırlı bir yükseliş sergiledi. Haftanın en güçlü performansını yüzde 8,07’lik artışla teknoloji sektörü gösterirken, en fazla kayıp yüzde 5,17 ile sigorta sektöründe yaşandı.
EN FAZLA KAZANDIRAN HİSSELER
BIST 100 endeksinde haftanın en çok kazandıran hissesi, yüzde 12,93’lük artışla Aselsan (ASELS) oldu. Onu yüzde 7,08 ile CVK Maden (CVKMD) ve yüzde 6,57 ile Altınay Savunma (ALTNY) takip etti.
EN FAZLA KAYBETTİREN HİSSELER
Endeks kapsamında en fazla değer kaybeden hisse yüzde 10,38’lik düşüşle Reeder Teknoloji (REEDR) oldu. Ardından yüzde 9,32’lik kayıpla Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) ve yüzde 7,28’lik düşüşle Borusan Boru Sanayi (BRSAN) sıralandı.