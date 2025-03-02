En Çok Buna Yatırım Yapan Kazandı: Yatırımcısı 1 Haftada Köşeyi Döndü!

Küresel piyasalar ve ekonomik veriler yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, yurt içindeki gelişmeler de Borsa İstanbul’un seyrinde etkili oldu. BIST 100 endeksi, 24-28 Şubat haftasını hafif bir yükselişle tamamlarken, haftanın en çok kazandıran ve en fazla değer kaybeden hisseleri de netlik kazandı.