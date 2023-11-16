Emlak vergisinde 'emekli' detayı: Son tarih belli oldu!

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

"Emlak vergileri, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenmektedir" Özelmacıklı, "Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 gecikme zammı uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.