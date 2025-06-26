Emlak Piyasasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Türkiye'nin O Bölgesinde Kiralar Yarıya İndi!

KİRACILAR AZALINCA EV SAHİPLERİ KİRAYI YARIYA İNDİRDİ

Emlak sektörü temsilcilerine göre, sınır bölgelerinde kiracı sayısındaki düşüş doğrudan fiyatlara yansıdı. Kilis’te geçtiğimiz yıl 12-13 bin lira seviyesinde olan doğalgazlı dairelerin, bugün 8-10 bin lira aralığında kiralanabildiği bildiriliyor. Daha eski, sobalı binalarda ise fiyatlar çok daha düşük seviyelere geriledi. Bazı mahallelerde 2-3 bin liraya kiralık ev bulmak artık mümkün.

Ancak yalnızca fiyatların düşmesi, evlerin kiralanması için yeterli olmuyor. Talep azlığı nedeniyle bazı ev sahipleri kiracı bulmakta zorluk yaşıyor. Bu durum, birçok mülk sahibini hem kira indirimine gitmeye hem de evlerinde küçük bakım-onarım çalışmaları yaparak cazibeyi artırmaya yöneltti.