Emlak Piyasasında Kartlar Yeniden Dağıtılıyor: Türkiye'nin O Bölgesinde Kiralar Yarıya İndi!
Türkiye'nin bazı sınır şehirlerinde kiralık konut fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Özellikle Kilis gibi Suriye’ye yakın bölgelerde, kira bedellerinin geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse yarıya indiği belirtiliyor. Bu gerilemenin temel nedeni ise uzun süredir ülkede yaşayan yabancı nüfusun son aylarda ülkelerine dönmeye başlaması olarak gösteriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Suriye'de 8 Aralık 2024’te yaşanan siyasi değişimle birlikte başlayan yeni dönem, ülkede güvenliğin yeniden sağlanmasına zemin hazırladı. Bu gelişmeler, yıllar önce iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan çok sayıda kişinin geri dönüş sürecini hızlandırdı. Özellikle kış tatili döneminde yoğunlaşan bu geri dönüşler, konut kiralama piyasasında önemli etkiler yarattı.
KİRACILAR AZALINCA EV SAHİPLERİ KİRAYI YARIYA İNDİRDİ
Emlak sektörü temsilcilerine göre, sınır bölgelerinde kiracı sayısındaki düşüş doğrudan fiyatlara yansıdı. Kilis’te geçtiğimiz yıl 12-13 bin lira seviyesinde olan doğalgazlı dairelerin, bugün 8-10 bin lira aralığında kiralanabildiği bildiriliyor. Daha eski, sobalı binalarda ise fiyatlar çok daha düşük seviyelere geriledi. Bazı mahallelerde 2-3 bin liraya kiralık ev bulmak artık mümkün.
Ancak yalnızca fiyatların düşmesi, evlerin kiralanması için yeterli olmuyor. Talep azlığı nedeniyle bazı ev sahipleri kiracı bulmakta zorluk yaşıyor. Bu durum, birçok mülk sahibini hem kira indirimine gitmeye hem de evlerinde küçük bakım-onarım çalışmaları yaparak cazibeyi artırmaya yöneltti.
KİRALIK KONUTTA FIRSAT DÖNEMİ BAŞLADI
Gayrimenkul uzmanları, mevcut tablonun kiracı olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu vurguluyor. Fiyatların gerilemesi ve boş konutların artması sayesinde daha fazla alternatifin oluştuğu ifade ediliyor. Uzmanlar, eğer mevcut arz fazlası devam ederse, kira fiyatlarında önümüzdeki aylarda da düşüş eğiliminin sürebileceğini öngörüyor.