Emlak Konut Son Kampanyasıyla Atağa Geçti! Rekor Kırdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında konut satışlarında rekor kırıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 18 Şubat 2025 tarihinde duyurduğu ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz’ın 19 Şubat 2025 tarihinde detaylarını açıkladığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası”, büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında satışa sunulan 4 bin 500 konuttan 1.623’ü ilk bir hafta içinde sahiplerini buldu.
İLK HAFTADA 1.623 KONUT SATILDI
İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan "Kazançlı Yatırım Kampanyası", ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan yoğun talep gördü. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, detaylı bilgi almak için Emlak Konut’un müşteri hizmetlerine, web sitesine ve satış ofislerine akın etti. Kısa sürede büyük ilgi gören kampanyada, ilk hafta içinde 4 bin 500 konutun üçte biri satıldı.
EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 3 FİNANSMAN MODELİ
Emlak Konut GYO, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ev almak isteyenlere üç farklı finansman modeli sunarak ödeme sürecini kolaylaştırıyor. Söz konusu finansman modelleri şu şekilde:
Azalan Taksit Modeli: Peşinatsız ev sahibi olma fırsatı sunan bu modelde, taksit ödemeleri her ay azalıyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği bulunuyor.
12 Ay Ödemesiz Model: Bu modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Böylece alıcılar, toplamda %12 oranında kazanç elde ediyor. Ayrıca, %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
Leasing Destekli Finansman Modeli: Emlak Konut’un sunduğu bu modelde, peşinatsız veya isteğe bağlı peşinat ödemesi ile Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle finansman sağlanıyor. Esnek ödeme planı sunan modelde, 120 aya kadar vade imkânı bulunuyor.