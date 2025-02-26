Emlak Konut Son Kampanyasıyla Atağa Geçti! Rekor Kırdı

EV SAHİBİ OLMAK İÇİN 3 FİNANSMAN MODELİ

Emlak Konut GYO, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" kapsamında ev almak isteyenlere üç farklı finansman modeli sunarak ödeme sürecini kolaylaştırıyor. Söz konusu finansman modelleri şu şekilde:

Azalan Taksit Modeli: Peşinatsız ev sahibi olma fırsatı sunan bu modelde, taksit ödemeleri her ay azalıyor. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği bulunuyor.

12 Ay Ödemesiz Model: Bu modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. Böylece alıcılar, toplamda %12 oranında kazanç elde ediyor. Ayrıca, %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Leasing Destekli Finansman Modeli: Emlak Konut’un sunduğu bu modelde, peşinatsız veya isteğe bağlı peşinat ödemesi ile Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle finansman sağlanıyor. Esnek ödeme planı sunan modelde, 120 aya kadar vade imkânı bulunuyor.