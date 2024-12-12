EMEKLİYE ZAM Son Dakika: Önce Kök Aylık Sonra En Düşük Maaş! SSK’lıya Bağ-Kur’luya Çifte Düzenleme: ‘Sınır Rakam, Üstüne Çıkmaz’ Diyerek Açıkladı

EMEKLİ TABAN MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 12 bin 500 TL’nin düşük bir ücret olduğunu dile getirerek, “Benim beklentim en düşük emekli maaşının 15 bin liraya kadar yükseltilmesi. 15 bin lira sınır rakamdır. Üstüne çıkacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı.