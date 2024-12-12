EMEKLİYE ZAM Son Dakika: Önce Kök Aylık Sonra En Düşük Maaş! SSK’lıya Bağ-Kur’luya Çifte Düzenleme: ‘Sınır Rakam, Üstüne Çıkmaz’ Diyerek Açıkladı
Son dakika emekli zammı haberleri… Emekli maaşı zammı yaklaşık 3 hafta sonra netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ile 3 Ocak saat 10.00 itibarıyla belli olacak. Emekli kök maaş zammı sonrası ‘sıfır zam’ alan 3 milyondan fazla kişi için 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi devreye girecek. Peki emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? Kim ne kadar maaş alacak?
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika: Emekli kök maaş zammı sonrası taban maaş düzenlemesi ile milyonların yeni aylıkları belli olacak. 16 milyon vatandaşın en çok merak ettiği konu Ocak 2025 emekli zammı oranı… SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Temmuz’da yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. İşte 16 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren emekli kök maaş tabloları…
EMEKLİ ZAMMINDA SON VERİ!
5 aylık enflasyon farkı Kasım ayı enflasyonu sonrası yüzde 14,57 olmuştu. Son Aralık ayı TÜFE verisi ise 3 Ocak saat 10.00’da TÜİK tarafından duyurulacak ve hem memur maaşları hem de emekli zam oranları belli olacak. Yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda emeklilerin zammının refah payı olmadan yüzde 16-18 aralığında gelmesi bekleniyor.
6 AYLIK ENFLASYONDA EN NET RAKAM
Ancak eldeki en net ipucu Merkez Bankası’nın verilerinden elde edildi. Bu kapsamda 6 aylık emekli zam oranının şöyle olabileceği hesaplanıyor.
6 aylık enflasyon yüzde 16,09 olacak
SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,09 olacak
Memur enflasyon farkı yüzde 5,53 hesaplandı
Memur zammı yüzde 11,86 hesaplandı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM TABLOSU (MEVCUT - 5 AYLIK ZAMLI - 6 AYLIK TAHMİN)
Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 – 14.545 TL – 14.378 TL
Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 – 11.559 TL - 11.712 TL
SSK (2000 öncesi) - 14.178 – 16.244 TL - 16.459 TL
SSK (2000 sonrası) - 8.789 – 10.070 TL - 10.203 TL
EMEKLİ TABAN MAAŞI NE OLUR?
En düşük emekli maaşına ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı İsa Karakaş, 12 bin 500 TL’nin düşük bir ücret olduğunu dile getirerek, “Benim beklentim en düşük emekli maaşının 15 bin liraya kadar yükseltilmesi. 15 bin lira sınır rakamdır. Üstüne çıkacağını düşünmüyorum" yorumunu yaptı.
En düşük emekli maaşı artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada kanun teklifi hazırlandıktan sonra Meclis'e sunuluyor.