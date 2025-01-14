Emekliye Yeni Bir Masraf Daha Çıktı: İndirim Kalktı Artık Daha Fazla Para Ödeyecek

BİLETLERE ZAM GELDİ

TCDD, 13 Ocak itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 44 zam yaptı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15.75 oranında zam aldı. Memurlar ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 11.54 oldu.

Emekli indirimi devam etseydi bir emekli;

Ankara-İstanbul güzergahı için 780 TL yerine 702 TL,

Ankara-Konya güzergahı için 360 TL yerine 324 TL,

Ankara-Eskişehir güzergahı için 390 TL yerine 351 TL ödeyecekti.