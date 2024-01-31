Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'

FATİH PORTAKAL: MART AINDA ZAM YAPILABİLİR

Gazeteci Fatih Portakal konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “Mart ayında belki zam yapılabilir. Bir kez daha yineleyeyim. Ama tabi o zaman asgari ücret ne olacak, memur maaşı, memur emekli maaşı ne olacak? Belki bir düzeltme olur. Anketlerle ilgili bir olay bu” dedi.