Emekliye 5 bin TL ikramiye iddiası sonrası uzmanı açıkladı: Müjde değil, dalga geçmektir!

"MÜJDE DEĞİL, DALGA GEÇMEKTİR"

Emekliye 5 bin TL bayram ikramiyesi iddiası sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emeklilere seçimler nedeniyle bayram ikramiyesi olarak 5 bin TL verilecekmiş şeklinde iddialar var. Olur mu bilemem. Ama bu iddia doğru olsa bile, bu miktar devede kulaktır. Müjde değil, dalga geçmektir" dedi.