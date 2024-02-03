Emekliye 5 bin TL ikramiye iddiası sonrası uzmanı açıkladı: Müjde değil, dalga geçmektir!
Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekliye 5 bin TL bayram ikramiyesi iddiası sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Müjde değil, dalga geçmektir" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapıldı.
Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası emekli maaşlarına ek zam yapılırken, işçi, esnaf, çiftçi emekli aylıklarına zam oranı memur emeklileriyle eşitlendi.
Bu gelişmeler sonrası en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi ve Bağ-Kur ile SGK emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25 olmasına ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
5 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ İDDİASI
Kararın ardından yapılan zammın yeterli bulunmamasıyla birlikte emekliye, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5 bin TL'ye çıkarılacağı iddiası gündeme geldi.
"MÜJDE DEĞİL, DALGA GEÇMEKTİR"
Emekliye 5 bin TL bayram ikramiyesi iddiası sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çalışma Yaşamı Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Emeklilere seçimler nedeniyle bayram ikramiyesi olarak 5 bin TL verilecekmiş şeklinde iddialar var. Olur mu bilemem. Ama bu iddia doğru olsa bile, bu miktar devede kulaktır. Müjde değil, dalga geçmektir" dedi.
"Emekli bayram ikramiyesi bayram harçlığına dönüşmüş durumda" diyen Çelik, asgari ücret üzerinden ikramiyenin yıllara göre erimesini şöyle sıraladı:
"- Mart 2018'de uygulanmaya başlanan emekli bayram ikramiyesi o tarihte 1.000 TL idi ve bu miktar asgari ücretin yüzde 62'sine karşılık geliyordu,
- Emekli bayram ikramiyesi şu anda ne kadar? sadece 2 bin TL! İnsaf 6 yılda sadece bin TL zam yaptılar. Emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin 12'sine düştü. Pula döndü, harçlığa dönüştü."
"EMEKLİNİN BİR AYLIĞINDAN AZ OLMAMALIDIR"
Çelik, "Emekli bayram bayram ikramiyesinin 2018'deki düzeyini (asgari ücretin yüzde 62'si) koruması için en az 10 bin 540 TL olması gerekir. Her durumda ikramiye dediğin emeklinin bir aylığından az olmamalıdır. Gerisi müjde filan değil, lafü güzaftır" ifadelerini kullandı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ
Emekliye ilk olarak 2018 yılında bin TL bayram ikramiye ödendi. Daha sonra 2021 yılında 1.100 TL'ye çıkarıldı. Yılda iki kere, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda olmak üzere toplamda 2.200 TL olarak yatırıldı. 2023 yılında bu miktar 2.000 TL'ye çıkarıldı.