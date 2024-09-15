Emekliye 30 Bin Lira Ek Ödeme: Sadece 5 Gün Kaldı
Emeklilere yönelik yeni bir fırsat sunan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 15-20 Eylül tarihleri arasında 30.000 TL kredi imkânı sağlıyor. Başvurular ise tamamen dijital platformlar üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
Emekli maaşını Ziraat Bankası ya da Vakıfbank’tan alanlar, cazip faiz oranlarıyla 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirler. İnternet bankacılığı veya mobil uygulama aracılığıyla kolayca başvuru yapılabildiği için şubeye gitmek gerekmiyor. Bankaların sağladığı esnek ödeme planları da bütçeyi zorlamadan kredi geri ödemesini mümkün kılıyor.
AVANTAJLARI VE ŞARTLARI
Bu kampanya kapsamında düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle emeklilere özel avantajlar sunuluyor. Başvuruların hızlıca değerlendirilmesiyle, kredi genellikle birkaç gün içinde hesaplara yatıyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKENLER
Kredi başvurusu için emekli maaşının Ziraat Bankası veya Vakıfbank’a yatması ve kredi notunun yeterli olması gerekiyor. Başvurular banka şubelerinin yanı sıra internet ve mobil bankacılık aracılığıyla da yapılabilir.