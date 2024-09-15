Emekliye 30 Bin Lira Ek Ödeme: Sadece 5 Gün Kaldı

Emekli maaşını Ziraat Bankası ya da Vakıfbank’tan alanlar, cazip faiz oranlarıyla 30.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilirler. İnternet bankacılığı veya mobil uygulama aracılığıyla kolayca başvuru yapılabildiği için şubeye gitmek gerekmiyor. Bankaların sağladığı esnek ödeme planları da bütçeyi zorlamadan kredi geri ödemesini mümkün kılıyor.

AVANTAJLARI VE ŞARTLARI

Bu kampanya kapsamında düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle emeklilere özel avantajlar sunuluyor. Başvuruların hızlıca değerlendirilmesiyle, kredi genellikle birkaç gün içinde hesaplara yatıyor.