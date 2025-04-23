Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı

Nisan 2025 itibarıyla yaklaşık 16 milyon emeklinin yüzünü güldürecek yeni promosyon kampanyaları duyuruldu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı - Resim: 1

Emekli maaşını taşıyanlara 21.000 TL’ye kadar nakit ödeme sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı. Peki hangi banka ne kadar veriyor, hangisi daha avantajlı?

EMEKLİLERE REKOR PROMOSYON

SGK emeklileri için hazırlanan kampanyalar kapsamında, maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair taahhüt veren emeklilere yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelere ek olarak bazı bankalar; otomatik fatura talimatı, kart harcaması gibi koşullarla ek nakit kazanç da sağlıyor.

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Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı - Resim: 2

2025 NİSAN AYI GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI

Maaş Aralığına Göre Banka Promosyonları:

0 – 9.999 TL maaş alanlar:

TEB: 21.000 TL’ye kadar (ek koşullarla)

Albaraka: 6.500 TL

ING, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank: 6.250 TL

10.000 – 14.999 TL maaş alanlar:

TEB: 21.000 TL

Albaraka: 10.400 TL

Diğer büyük bankalar (ING, Yapı Kredi, Akbank, Garanti): 10.000 TL

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Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı - Resim: 3

15.000 – 19.999 TL maaş alanlar:

TEB: 21.000 TL

Albaraka: 13.000 TL

Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti BBVA: 12.500 TL

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Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı - Resim: 4

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar:

TEB: 21.000 TL

Albaraka: 15.600 TL

Garanti, ING, Yapı Kredi, Akbank: 15.000 TL

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Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı - Resim: 5

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KAZANDIRIYOR?

Sadece promosyon miktarı değil, sunulan ek hizmetler ve avantajlar da önemli. İşte öne çıkan bazı detaylar:

TEB, elektrik ya da doğalgaz faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ilave promosyon veriyor.

Albaraka, 2 otomatik fatura talimatı şartıyla 1.400 TL’ye kadar ek ödeme sağlıyor.

İş Bankası ve Ziraat Bankası, daha sade ama güvenilir kampanyalar sunarak istikrar arayan emeklilere hitap ediyor.

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