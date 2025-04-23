Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı

HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KAZANDIRIYOR?

Sadece promosyon miktarı değil, sunulan ek hizmetler ve avantajlar da önemli. İşte öne çıkan bazı detaylar:

TEB, elektrik ya da doğalgaz faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ilave promosyon veriyor.

Albaraka, 2 otomatik fatura talimatı şartıyla 1.400 TL’ye kadar ek ödeme sağlıyor.

İş Bankası ve Ziraat Bankası, daha sade ama güvenilir kampanyalar sunarak istikrar arayan emeklilere hitap ediyor.