Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı
Nisan 2025 itibarıyla yaklaşık 16 milyon emeklinin yüzünü güldürecek yeni promosyon kampanyaları duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını taşıyanlara 21.000 TL’ye kadar nakit ödeme sunan bankalar, rekabeti iyice kızıştırdı. Peki hangi banka ne kadar veriyor, hangisi daha avantajlı?
EMEKLİLERE REKOR PROMOSYON
SGK emeklileri için hazırlanan kampanyalar kapsamında, maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair taahhüt veren emeklilere yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri yapılıyor. Bu ödemelere ek olarak bazı bankalar; otomatik fatura talimatı, kart harcaması gibi koşullarla ek nakit kazanç da sağlıyor.
2025 NİSAN AYI GÜNCEL BANKA PROMOSYONLARI
Maaş Aralığına Göre Banka Promosyonları:
0 – 9.999 TL maaş alanlar:
TEB: 21.000 TL’ye kadar (ek koşullarla)
Albaraka: 6.500 TL
ING, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Akbank: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alanlar:
TEB: 21.000 TL
Albaraka: 10.400 TL
Diğer büyük bankalar (ING, Yapı Kredi, Akbank, Garanti): 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alanlar:
TEB: 21.000 TL
Albaraka: 13.000 TL
Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti BBVA: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar:
TEB: 21.000 TL
Albaraka: 15.600 TL
Garanti, ING, Yapı Kredi, Akbank: 15.000 TL
HANGİ BANKA EMEKLİYE NE KAZANDIRIYOR?
Sadece promosyon miktarı değil, sunulan ek hizmetler ve avantajlar da önemli. İşte öne çıkan bazı detaylar:
TEB, elektrik ya da doğalgaz faturaları için otomatik ödeme talimatı verenlere ilave promosyon veriyor.
Albaraka, 2 otomatik fatura talimatı şartıyla 1.400 TL’ye kadar ek ödeme sağlıyor.
İş Bankası ve Ziraat Bankası, daha sade ama güvenilir kampanyalar sunarak istikrar arayan emeklilere hitap ediyor.