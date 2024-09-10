Emekliye 18 Bin Liralık Çifte Ödeme: Bu Tarihlerde Hesaplara Geçiyor
Emekli maaşı alanlar, Eylül ayı maaş ödemeleri için sabırsızlıkla bekliyor. Memur emeklilerinin maaşları geçtiğimiz hafta yatırıldı, şimdi ise SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ödeme takvimi merak ediliyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
SGK’nın maaş ödeme tarihlerini açıklamasıyla birlikte, emeklilere güzel haber geldi. Peki, Eylül 2024 maaşları ne zaman yatacak? İşte Eylül 2024 emekli maaşı ödeme takvimi ve detayları...
EYLÜL 2024 EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ
Türkiye’deki 16 milyon emekli, Temmuz ayında yapılan zamlı maaşlarını almaya başlamıştı. Eylül ayı ödemeleriyle ilgili araştırmalar sürerken, memur emeklileri (4C) 1-5 Eylül tarihleri arasında maaşlarını aldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için de maaş ödeme günleri açıklandı. Eylül ayında emeklilere, maaş ödemelerinin yanı sıra ek bir ödeme fırsatı da sunuluyor. İşte ayrıntılar...
SSK VE BAĞ-KUR ÖDEME TARİHLERİ
SGK, Eylül ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarının ödeme günlerini duyurdu. Buna göre SSK emeklileri 17-25 Eylül tarihleri arasında, BAĞ-KUR emeklileri ise 26-28 Eylül tarihleri arasında maaşlarını alacaklar. Eğer ödeme günü hafta sonuna denk geliyorsa, Cumartesi günkü ödemeler Cuma gününe, Pazar günkü ödemeler ise Pazartesi gününe kaydırılacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre hesaplara yatırılacak.
18 BİN LİRA FIRSATI
Eylül ayında emekliler için sadece maaş ödemeleri değil, ek fırsatlar da var. SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklileri, bankalardan promosyon alma fırsatına sahip. Temmuz zammının ardından bankalar da promosyon miktarlarını güncelledi. Bu kapsamda emeklilere en düşük promosyon ödemesi 8.000 TL, en yüksek ise 18.000 TL olarak belirlendi. Bankalar maaş aralığına göre farklı promosyon teklifleri sunarken, düşük faizli kredi, faizsiz nakit avans ve aidatsız kredi kartı gibi avantajlar da emeklilerin hizmetine sunuluyor.
Güncel promosyon ödemeleri, Eylül ayı için geçerli olup, 1-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapan emekliler bu fırsatlardan yararlanabilecekler. Promosyon fırsatlarını ve güncel kampanyaları öğrenmek için bankaların resmi internet sitelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.