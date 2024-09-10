Emekliye 18 Bin Liralık Çifte Ödeme: Bu Tarihlerde Hesaplara Geçiyor

18 BİN LİRA FIRSATI

Eylül ayında emekliler için sadece maaş ödemeleri değil, ek fırsatlar da var. SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklileri, bankalardan promosyon alma fırsatına sahip. Temmuz zammının ardından bankalar da promosyon miktarlarını güncelledi. Bu kapsamda emeklilere en düşük promosyon ödemesi 8.000 TL, en yüksek ise 18.000 TL olarak belirlendi. Bankalar maaş aralığına göre farklı promosyon teklifleri sunarken, düşük faizli kredi, faizsiz nakit avans ve aidatsız kredi kartı gibi avantajlar da emeklilerin hizmetine sunuluyor.

Güncel promosyon ödemeleri, Eylül ayı için geçerli olup, 1-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapan emekliler bu fırsatlardan yararlanabilecekler. Promosyon fırsatlarını ve güncel kampanyaları öğrenmek için bankaların resmi internet sitelerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.