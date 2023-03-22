Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali
Ramazan ayı başlıyor. Milyonlarca vatandaş Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyelerine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, “Yapılan ikramiye ödemeleri ile beraber emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alabiliyor. 1100 lira tutarında olan bayram ikramiyesinin önümüzdeki dönemde revize edilerek yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.
Peki, 1100 lira olarak ödenen bayram ikramiyelerine bu yıl zam gelir mi?
Milliyet gazetesine konuşan ekonomist Muhammet Bayram, “Yapılan ikramiye ödemeleri ile beraber emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alabiliyor. 1100 lira tutarında olan bayram ikramiyesinin önümüzdeki dönemde revize edilerek yükselmesini bekliyoruz” diye konuştu.
EYT’LİYE TOPLU ÖDEME SÖZ KONUSU OLABİLİR
SGK’lıların tahsis numaralarına göre her ayın 17 ile 25’i arasında ödeme aldığını söyleyen Bayram, Bağkur’luların ise 26’sı ve diğer günlerde maaş aldığı bilgisini verip EYT’lilerin maaşlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.