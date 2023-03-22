Emeklinin bayram ikramiyesine zam sinyali

EYT’LİYE TOPLU ÖDEME SÖZ KONUSU OLABİLİR

SGK’lıların tahsis numaralarına göre her ayın 17 ile 25’i arasında ödeme aldığını söyleyen Bayram, Bağkur’luların ise 26’sı ve diğer günlerde maaş aldığı bilgisini verip EYT’lilerin maaşlarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.