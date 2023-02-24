EYT'de yeni tarih belli oldu: İki kritik değişiklik masada!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin yeni tarih ve iki kritik değişiklik yapılacağı iddiası gündeme geldi. TBMM gündemine gelecek yeni EYT düzenlemesinde yaş şartı getirilmesi ve prim gününün indirilmesinin masada olduğu öne sürüldü.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan iki büyük depremin ardından Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin TBMM gündemine iki kritik değişiklikle geleceği iddia edildi.
Yaşanan gelişmeler sonrası geçtiğimiz hafta toplanması beklenen TBMM Genel Kurulu milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat Salı günü toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nun öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşmesi bekleniyor.
EYT'DE DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Yürürlülük maddeleriyle dört maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Ancak Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor.
EYT'DE PRİM ŞARTI DEĞİŞEBİLİR
Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, iki kritik değişiklikten biri olan EYT'li SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor.
Daha önce komisyondan geçen EYT düzenlemesinde ise, 'mevzuata' göre emeklilik şartı getirilmişti.