EYT'de yeni tarih belli oldu: İki kritik değişiklik masada!

EYT'DE PRİM ŞARTI DEĞİŞEBİLİR

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, iki kritik değişiklikten biri olan EYT'li SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor.

Daha önce komisyondan geçen EYT düzenlemesinde ise, 'mevzuata' göre emeklilik şartı getirilmişti.