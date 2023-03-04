EYT'liler dikkat: Bunu yapmayan emekli olamayacak!

EYT emeklilik başvuruları il ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezlerinde yapılabilecek. Ayrıca postayla iadeli taahhütlü belge göndererek de başvuru yapılabilecek. E-Devlet’ten EYT için emeklilik başvurusu yapmak isteyenler için ise süreç şu şekilde ilerleyecek:

“E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler turkiye.gov.tr adresi üzerinden sisteme giriş yaparak, arama kısmına aylık-emekli-gelir kelimelerinden herhangi biri yazılarak ekrana gelen ‘Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi’ bağlantısına tıklayacak. Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine giriş yapılarak tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını’ seçilecek. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesinden sonra ‘başvur’ butonuna tıklanacak. T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak geldikten sonra maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. ‘Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?” Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin işaretlenmesi gerekecek. İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak “Başvur” kutucuğu tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.”