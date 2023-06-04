Emeklilikte son 7 yıl adaletsizliği nasıl giderilecek?
Tek başına SSK’daki prim günleri emekli olmak için yeterli olanlar daha sonra BAĞ-KUR’a tabi çalışmışlarsa 9000 günü tamamlamadan emekli olamıyorlar.
SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi birden fazla statüye tabi çalışanların hangi statünün kurallarına göre emekli edileceği mülga 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun ile belirleniyor.
Kanuna göre, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden son 7 yıllık 'fiili hizmet süresi' içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumdan emekli aylığı bağlanıyor.
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, konuyla ilgili kendisine iletilen soruyu yanıtlarken, "Son 7 yıl kuralında tartışmalı uygulamalar" olduğunu belirterek özetle şunları yazdı:
"(...) Hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit sürelerin sonuncusunun tabi olduğu kurumun kurallarına göre emeklilik işlemi gerçekleştirilir. Fiili hizmet süresinden kasıt, takvim yılı değil, fiilen çalışılan günlerdir. Diğer bir ifadeyle son yedi yıl ile kastedilen son 2520 prim günüdür.
2829 Sayılı Kanun 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlükten kalktı. Dolayısıyla, bu kural 30 Eylül 2008 tarihinden önce herhangi bir statüde sigortalı çalışmaya başlayanlar için geçerlidir.
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı çalışmaya başlayıp birden fazla statüde çalışanların hangi statüye göre emekli olacağı ise tüm çalışma yaşamı boyunca en fazla hangi statüde çalıştığına bakılarak belirlenecek.