Emeklilikte son 7 yıl adaletsizliği nasıl giderilecek?

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, konuyla ilgili kendisine iletilen soruyu yanıtlarken, "Son 7 yıl kuralında tartışmalı uygulamalar" olduğunu belirterek özetle şunları yazdı:

"(...) Hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit sürelerin sonuncusunun tabi olduğu kurumun kurallarına göre emeklilik işlemi gerçekleştirilir. Fiili hizmet süresinden kasıt, takvim yılı değil, fiilen çalışılan günlerdir. Diğer bir ifadeyle son yedi yıl ile kastedilen son 2520 prim günüdür.