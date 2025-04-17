Emeklilikte Alınacak Maaş, Borçlanma Şartları ve Prim Günleri Ne Kadar Olacak? Özgür Erdursun Tek Tek Açıklandı

PRİM EKSİKSE BORÇLANMA İMKANI VAR

Eksik prim günleri bulunan sigortalılar, belirli koşulları taşıdıkları takdirde borçlanma yoluyla emeklilik hakkı elde edebiliyor. Ancak bu hak herkes için geçerli değil. Sadece belirli dönemler ve haller için borçlanma yapılabiliyor. Doğum sonrası süreler, askerlik, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, avukatlık stajı, yurtdışı eğitim süreleri, grev ve lokavt günleri ile tutukluluk süresi (beraatle sonuçlanmışsa) borçlanılabilecek süreler arasında yer alıyor.