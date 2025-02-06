Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor

Emeklilik şartları tüm çalışanların en çok araştırdığı konuların başında geliyor! Peki sigorta başlangıç tarihine göre kaç yaşında emekli olunur? SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilikte 3 dönem kuralını tek tek açıkladı. 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigor­talı olanların son ödenen 2520 günü için dikkat çeken bir detayı açıkladı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Emeklilik
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor - Resim: 1

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emeklilikle ilgili farklı tarih aralıklarına göre sigortalı olanların nasıl emekli olabileceklerini ve dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Erdursun 8 Eylül 1999 öncesi, 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası ve 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanların farklı emeklilik şartları ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

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Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor - Resim: 2

EYT İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Dünya Gazetesi’ndeki yazısında Erdursun, 9 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar sigortalılık sürelerine ve prim gün sayılarına bağlı olarak yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu kişiler 5000-5975 prim gününe sahip olduklarında ve 25 yıllık sigortalılık sigortalılık süresini tamamladıklarında emekli olabilirler. Ancak 3600 prim günü olanlar kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.

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Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor - Resim: 3

4500 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 7000 günle emekli olabilirler,. Bu iki tarih arasında sigortalı olup 7000 gün prim sayısını tamam­layamayanlar ise 4500 prim günü 25 yıllık si­gortalılık süresi ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar.

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Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor - Resim: 4

65 YAŞINDA EMEKLİLİK

1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlarda emeklilik yaşında 58-65 yaş aralığında kade­me vardır. Bu kademe prim gün sayısını 7200 güne tamamlama tarihine göre kadınlarda 58-65 yaş, erkeklerde 60-65 yaş aralığında­dır. Bu tarih sonrasında sigortalı olanlar ayrıca ilk işe başlama tarihlerine göre kade­meli olarak 4600 günle 5400 gün arasında ka­dınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olurlar.

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Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor - Resim: 5

Emeklilikte 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigor­talı olanların son ödenen 2520 gününe bakı­larak hangi statüden emekli olacakları be­lirlenir. 01-05-2008 ve sonrasında sigortalı olanlarda ise tüm prim gün sayısına bakıla­rak, hangi statüden fazla gün var ise o statü­nün (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) şartları ile emekli olunur.

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Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor - Resim: 6

EMEKLİ OLACAKLARA TAVSİYE

Özgür Erdursun emekli olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktaları da madde madde açıkladı:

İlk işe başlama tarihinize göre hangi sta­tüden emekli olacağınızı SGK hizmet dökü­münüzü kontrol ederek belirlemelisiniz.

Kısmi emeklilik ya da normal emeklilik şartlarına göre hangisi sizin için uygun ise bunu belirlemelisiniz.

Primlerinizin tamamı size ait mi bunu kontrol etmelisiniz.

Ay içinde birden başka işveren tarafından bildirilen primin olup olmadığı kontrol edilerek,

İşe giriş ve çıkışın olduğu ay 30 gün baz alınarak, fazla ödenen prim olup olmadığı tes­pit edilmelidir.

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Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor - Resim: 7

Eksik günlerin borçlanma yaparak ta­mamlanması mümkün ise borçlanma yapı­larak prim gün sayısı arttırılarak emekliliğe avantajı olacak ise prim borçlanması yapıla­rak ödenmesi gerekir.

Ortağı olduğu şirkette çalışması olanlar bunu tespit edip kuralına uygun sigortalılık mı yoksa prim çakışması mı var kontrol edil­melidir.

Son 2520 güne göre emeklilik statüsü be­lirlenmelidir.

Emeklilik için şartlarını tamamlayanlar e-devlet sisteminden ya da kurumuma yazılı tahsis talebinde bulunarak emekli olabilirler.

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