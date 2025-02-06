Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor
Emeklilik şartları tüm çalışanların en çok araştırdığı konuların başında geliyor! Peki sigorta başlangıç tarihine göre kaç yaşında emekli olunur? SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilikte 3 dönem kuralını tek tek açıkladı. 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olanların son ödenen 2520 günü için dikkat çeken bir detayı açıkladı.
Kaynak: Dünya Gazetesi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emeklilikle ilgili farklı tarih aralıklarına göre sigortalı olanların nasıl emekli olabileceklerini ve dikkat etmesi gereken noktaları açıkladı. Erdursun 8 Eylül 1999 öncesi, 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arası ve 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanların farklı emeklilik şartları ile karşı karşıya olduklarını belirtti.
EYT İLE EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Dünya Gazetesi’ndeki yazısında Erdursun, 9 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar sigortalılık sürelerine ve prim gün sayılarına bağlı olarak yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyor. Bu kişiler 5000-5975 prim gününe sahip olduklarında ve 25 yıllık sigortalılık sigortalılık süresini tamamladıklarında emekli olabilirler. Ancak 3600 prim günü olanlar kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor.
4500 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİLİK
9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 7000 günle emekli olabilirler,. Bu iki tarih arasında sigortalı olup 7000 gün prim sayısını tamamlayamayanlar ise 4500 prim günü 25 yıllık sigortalılık süresi ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar.
65 YAŞINDA EMEKLİLİK
1 Mayıs 2008 sonrasında sigortalı olanlarda emeklilik yaşında 58-65 yaş aralığında kademe vardır. Bu kademe prim gün sayısını 7200 güne tamamlama tarihine göre kadınlarda 58-65 yaş, erkeklerde 60-65 yaş aralığındadır. Bu tarih sonrasında sigortalı olanlar ayrıca ilk işe başlama tarihlerine göre kademeli olarak 4600 günle 5400 gün arasında kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olurlar.
Emeklilikte 30 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olanların son ödenen 2520 gününe bakılarak hangi statüden emekli olacakları belirlenir. 01-05-2008 ve sonrasında sigortalı olanlarda ise tüm prim gün sayısına bakılarak, hangi statüden fazla gün var ise o statünün (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) şartları ile emekli olunur.
EMEKLİ OLACAKLARA TAVSİYE
Özgür Erdursun emekli olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktaları da madde madde açıkladı:
İlk işe başlama tarihinize göre hangi statüden emekli olacağınızı SGK hizmet dökümünüzü kontrol ederek belirlemelisiniz.
Kısmi emeklilik ya da normal emeklilik şartlarına göre hangisi sizin için uygun ise bunu belirlemelisiniz.
Primlerinizin tamamı size ait mi bunu kontrol etmelisiniz.
Ay içinde birden başka işveren tarafından bildirilen primin olup olmadığı kontrol edilerek,
İşe giriş ve çıkışın olduğu ay 30 gün baz alınarak, fazla ödenen prim olup olmadığı tespit edilmelidir.
Eksik günlerin borçlanma yaparak tamamlanması mümkün ise borçlanma yapılarak prim gün sayısı arttırılarak emekliliğe avantajı olacak ise prim borçlanması yapılarak ödenmesi gerekir.
Ortağı olduğu şirkette çalışması olanlar bunu tespit edip kuralına uygun sigortalılık mı yoksa prim çakışması mı var kontrol edilmelidir.
Son 2520 güne göre emeklilik statüsü belirlenmelidir.
Emeklilik için şartlarını tamamlayanlar e-devlet sisteminden ya da kurumuma yazılı tahsis talebinde bulunarak emekli olabilirler.