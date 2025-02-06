Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor

EMEKLİ OLACAKLARA TAVSİYE

Özgür Erdursun emekli olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktaları da madde madde açıkladı:

İlk işe başlama tarihinize göre hangi sta­tüden emekli olacağınızı SGK hizmet dökü­münüzü kontrol ederek belirlemelisiniz.

Kısmi emeklilik ya da normal emeklilik şartlarına göre hangisi sizin için uygun ise bunu belirlemelisiniz.

Primlerinizin tamamı size ait mi bunu kontrol etmelisiniz.

Ay içinde birden başka işveren tarafından bildirilen primin olup olmadığı kontrol edilerek,

İşe giriş ve çıkışın olduğu ay 30 gün baz alınarak, fazla ödenen prim olup olmadığı tes­pit edilmelidir.