Emeklilik tablosu güncellendi: EYT sonrası yaş-prim listesi değişti!

Prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik hakkı kazanılıyor. EYT düzenlemesi sonrasında yeni gelişmeler merak ediliyor. Erdoğan'ın emeklilik reformu için açıklamaları kapsam dışında kalanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde belirli prim ödeme ve sigorta günü koşullarını sağladıklarında emekli olabilecekler. İşte, yeni emeklilik reformu için son gelişmeler!