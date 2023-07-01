Emeklilik tablosu güncellendi: EYT sonrası yaş-prim listesi değişti!
EYT'nin ardından emeklilik sisteminde yapılacak yeni reformlar dikkatle takip edilmeye başlandı. Kademeli emeklilik sisteminde birçok koşul göz önüne alınarak emeklilik yaşının düşmesi sağlanmaya çalışılıyor.
Prim ödeme süresi, sigorta günü sayısı ve diğer emeklilik koşulları gibi faktörler dikkate alınarak emeklilik hakkı kazanılıyor. EYT düzenlemesi sonrasında yeni gelişmeler merak ediliyor. Erdoğan'ın emeklilik reformu için açıklamaları kapsam dışında kalanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde belirli prim ödeme ve sigorta günü koşullarını sağladıklarında emekli olabilecekler. İşte, yeni emeklilik reformu için son gelişmeler!
EYT düzenlemesi sonrasında 5 milyonu aşkın kişi emeklilik hayallerine kavuştu. 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlar emekli olurken, prim sayısını dolduramayanlar borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.
Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar ise emeklilik imkanını kıl payı kaçırdı. Hal böyle olunca emeklilik sistemi için atılacak yeni adımlar takip ediliyor.
Bu süreçte kademeli emeklilik sisteminin gündeme gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında gelecek açıklamalarda yakın takibe alındı.