Emeklilik Sistemi Değişiyor! Emeklilikte Yeni Yaş Hesabı Böyle Yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik yaşının hesaplanmasında köklü bir değişikliğe giderek yeni bir düzenleme yapmıştır. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, emeklilik yaşı belirlenirken sadece yaş değil, aynı zamanda işe başlama tarihi, prim ödeme süresi gibi çeşitli faktörler de dikkate alınacak.

Peki bu değişiklik ne anlama geliyor?

Kamusonhaber'deki habere göre; Çalışanların büyük bir bölümünün örgütlenmesi ve haklarını merak ediyor, bu konular hakkında sık sık araştırma yapıyor. Özellikle "Emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?" sorunun en çok merak edilenlerden biri olarak öne çıkıyor. Emeklilik yaşı programlama bilgileri, çalışma değişiklikleri yer alan ve prim günleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler için son derece önemli. SGK'ya (4A, 4B) göre emeklilik yaşı hesaplanırken işe başlama tarihi, ilk gün sayıları ve yaş gibi faktörler dikkate alınmıyor.