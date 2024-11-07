Emeklilik Planı Yapan SSK ve Bağ-Kur’lular Dikkat! SGK’nın Kapısını Çaldıracak Zam için Son Günler… O Hakkınızı Kaybedebilirsiniz
Emeklilik için gün satın alacak SSK ve Bağ-Kur’luları ilgilendiren açıklama! 2025’te daha fazla ödeyeceksiniz. SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilikte prim gün sayısı eksik olanlar seslendi. 31 Aralık sonuna kadar borçlanma yapmayanların yeni yılda askerlik, doğum borçlanması gibi kalemlerde en az yüzde 25-30 daha yüksek rakam ödeyeceğini kaydetti. Emeklilikte son 2520 gün kuralına dikkat çeken uzman isim ‘o hakkınız yanabilir’ diyerek detayları anlattı.
Prim gün sayısı eksik olanların emeklilik ve borçlanma süreçlerinde yeni bir tarifeye geçilecek. Askerlik, doğum borçlanması gibi süreler için SGK prim borçlanması yapılabiliyor. Borçlanma tutarları brüt asgari ücret tutarına göre hesaplanıyor ve genellikle bu rakamın yüzde 32’si kadar oluyor. Yurt dışı borçlanmalarında ise bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor.
YÜZDE 25-30 DAHA FAZLA ÖDENECEK
Aralık ayının sonunda belli olacak yeni asgari ücret belirlenecek ve 1 Ocak’tan itibaren maaşlar belli olan bu rakamdan ödenecek. Bu sebeple yüzde 25-30 arasında zam beklenen asgari ücret ile 1 Ocak 2025 sonrasında yapılacak borçlanma başvuruları yeni rakama göre belirlenecek.
UCUZ BORÇLANMADA SONA YAKLAŞILDI
Konuya ilişkin Dünya Gazetesi’ndeki yazısında borçlanma yapacakları uyarıda bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bu artıştan etkilenmemek için borçlanmanın yıl bitmeden tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda borçlanmanız onaylandığında yurt dışı borçlanmanızı 90 gün, diğer borçlanmaları ise 30 gün içinde zamsız ödeyebilirsiniz.
SSK VE BAĞ-KUR’LULAR İÇİN 1261 GÜN DETAYI
Öte yandan 1 Ekim 2008 öncesinde sigorta girişi olanlar içinde son 2520 gün kuralı devreye giriyor. SGK Uzmanı Erdursun, en çok hangi statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) prim ödendiğibe göre emekli olunabileceğini kaydetti. Örneğin, SSK’dan 5600 günle emekli olma hakkı olan bir kişi, son 2520 gün içinde 1261 günden fazla Bağ-Kur primi ödemişse, SSK’dan emekli olma hakkını kaybedip Bağ-Kur statüsüne geçmek zorunda kalıyor. Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için kadınların 7200, erkeklerin ise 9000 günü tamamlaması gerekiyor.
Bu durumun mağduriyetlere neden olabildiğini de belirten uzman isim, bu yüzden dava açarak haklarını arayanların da olduğunu kaydetti. Yargıtay’ın 2021/5424 numaralı kararına göre, sigortalı kişinin istememesi halinde hizmetler birleştirilemiyor. Yani, bir kişinin SSK’dan emekli olma şartlarını sağladığı durumda, Bağ-Kur günleri dikkate alınmadan emekli olabilmesi mümkün.