Emeklilik Planı Yapan SSK ve Bağ-Kur’lular Dikkat! SGK’nın Kapısını Çaldıracak Zam için Son Günler… O Hakkınızı Kaybedebilirsiniz

Prim gün sayısı eksik olanların emeklilik ve borçlanma süreçlerinde yeni bir tarifeye geçilecek. Askerlik, doğum borçlanması gibi süreler için SGK prim borçlanması yapılabiliyor. Borçlanma tutarları brüt asgari ücret tutarına göre hesaplanıyor ve genellikle bu rakamın yüzde 32’si kadar oluyor. Yurt dışı borçlanmalarında ise bu oran yüzde 45 olarak uygulanıyor.