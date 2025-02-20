Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 4A, 4B ve 4C İçin Adım Adım Başvuru Süreci
Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar için başvuru süreci büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen işlemler, belirli aşamaların tamamlanmasıyla sonuçlanıyor. Emeklilik başvuruları e-Devlet ve SGK merkezleri üzerinden yapılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Başvuru sürecine başlamadan önce, emeklilik için gerekli yaş ve prim gün şartlarını sağladığınızdan emin olmalısınız. Bu bilgileri e-Devlet üzerinden “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ekranından kontrol edebilirsiniz.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU (4A - 4B)
e-Devlet sistemine giriş yapın.
SGK Emeklilik İşlemleri sayfasına gidin.
Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi bölümünden yeni başvuru oluşturun.
Çalışma durumunuzu ve banka hesap bilgilerinizi girerek başvurunuzu tamamlayın.
SGK MERKEZLERİNDEN BAŞVURU
Dileyen vatandaşlar, en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine giderek dilekçe ile başvuru yapabilir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Emeklilik talep formu
4A kapsamındaki sigortalılar için işten ayrıldığını gösteren belge
4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİLİK BAŞVURUSU
Çalışan kamu görevlileri, bağlı oldukları kurumun personel birimine “Emeklilik Talep Formu” ile başvuru yapabilir.
Aktif olarak çalışmayanlar ise Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurarak işlemlerini başlatabilir.
Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden “4C Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması” sekmesi aracılığıyla emeklilik başvurusu yapılabilir.