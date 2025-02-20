Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 4A, 4B ve 4C İçin Adım Adım Başvuru Süreci

Emekliliğe hak kazanan vatandaşlar için başvuru süreci büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen işlemler, belirli aşamaların tamamlanmasıyla sonuçlanıyor. Emeklilik başvuruları e-Devlet ve SGK merkezleri üzerinden yapılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

SSK Bağkur Emekli
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Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 4A, 4B ve 4C İçin Adım Adım Başvuru Süreci - Resim: 1

Başvuru sürecine başlamadan önce, emeklilik için gerekli yaş ve prim gün şartlarını sağladığınızdan emin olmalısınız. Bu bilgileri e-Devlet üzerinden “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” ekranından kontrol edebilirsiniz.

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Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 4A, 4B ve 4C İçin Adım Adım Başvuru Süreci - Resim: 2

E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU (4A - 4B)

e-Devlet sistemine giriş yapın.
SGK Emeklilik İşlemleri sayfasına gidin.
Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi bölümünden yeni başvuru oluşturun.
Çalışma durumunuzu ve banka hesap bilgilerinizi girerek başvurunuzu tamamlayın.

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Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 4A, 4B ve 4C İçin Adım Adım Başvuru Süreci - Resim: 3

SGK MERKEZLERİNDEN BAŞVURU

Dileyen vatandaşlar, en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine giderek dilekçe ile başvuru yapabilir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Emeklilik talep formu
4A kapsamındaki sigortalılar için işten ayrıldığını gösteren belge

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Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 4A, 4B ve 4C İçin Adım Adım Başvuru Süreci - Resim: 4

4C (EMEKLİ SANDIĞI) EMEKLİLİK BAŞVURUSU

Çalışan kamu görevlileri, bağlı oldukları kurumun personel birimine “Emeklilik Talep Formu” ile başvuru yapabilir.
Aktif olarak çalışmayanlar ise Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurarak işlemlerini başlatabilir.

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Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? 4A, 4B ve 4C İçin Adım Adım Başvuru Süreci - Resim: 5

Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden “4C Kapsamında Yaşlılık Aylığı Bağlanması” sekmesi aracılığıyla emeklilik başvurusu yapılabilir.

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