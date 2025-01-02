Emeklilerin Ocak Ayında Maaşı Eksik Yatacak: Milyonlara Büyük Şok
Milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammı beklerken kötü haber geldi. En düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için beklenen zam, Ocak ayında hesaplara yansımayacak. Zam farkının Şubat ayında hesaplara yatacağı belirtildi.
Kaynak: Ekonomim
Yeni yıla girerken milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Ancak, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte ortaya çıkan tablo, emeklileri hayal kırıklığına uğratacağa benziyor. TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamı, emeklilerin taban aylıklarına yansıyacak ancak, en düşük emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için beklenen zam, Ocak ayında hesaplara yansımayacak.
Mevcut mevzuata göre açıklanan enflasyon farkı, emekli maaşlarına herhangi bir kanuni düzenlemeye gerek duymaksızın yansıtılacak ancak en düşük emekli maaşındaki artış için TBMM'nin onaylaması gereken bir düzenleme gerekiyor.
Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre iktidar, en düşük emekli maaşı çalışmalarını ocak ayının 3. haftası itibarıyla tamamlamayı ve Meclis'ten geçirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl uygulanan takvime benzer olarak değişiklik, normal şartlar altında her ayın 17 ila 26. günleri arasında yatan emekli maaşlarını etkilemeyecek. Bu durum, zam farkının Şubat ayında hesaplara yansıtılacağı anlamına geliyor.