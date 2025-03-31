Emeklilerin Dört Gözle Beklediği Haber Geldi: 1000 TL'lik Bayram İkramiyesi Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu
Emeklilerin dört gözle beklediği 1.000 TL'lik bayram ikramiyesi farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyesinin 4.000 TL’ye yükseltilmesini içeren yasal düzenlemenin Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi zaman aldığı için, 1.000 TL’lik fark ödemesi bayram öncesine yetişememiş ve ikramiyeler 3000 TL olarak yatırılmıştı. Gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca emekli, '1.000 TL bayram ikramiyesi farkı ne zaman yatacak?' sorusunun cevabını merak ediyordu. Peki, 2025 Emekli ikramiyesi 1000 TL farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
1000 TL'LİK BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Dul, yetim, yaşlılık ve emekli aylığı alan toplam 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren ödeme için SGK’nın henüz resmi bir takvim açıklamamasına rağmen, fark tutarlarının 7 Nisan’dan itibaren ödenmesi bekleniyor. SGK’nın önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir takvim yayımlaması öngörülüyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULANABİLİR
İkramiye ödemesinin hesabına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emekliler, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. e-Devlet’e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapan kullanıcılar, arama çubuğuna "Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak ödeme durumunu kontrol edebilir.