Emeklilerin Dört Gözle Beklediği Haber Geldi: 1000 TL'lik Bayram İkramiyesi Farkının Yatacağı Tarih Belli Oldu

1000 TL'LİK BAYRAM İKRAMİYESİ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Dul, yetim, yaşlılık ve emekli aylığı alan toplam 15,5 milyon kişiyi ilgilendiren ödeme için SGK’nın henüz resmi bir takvim açıklamamasına rağmen, fark tutarlarının 7 Nisan’dan itibaren ödenmesi bekleniyor. SGK’nın önümüzdeki günlerde ayrıntılı bir takvim yayımlaması öngörülüyor.