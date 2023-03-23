Emeklilerin bayram ikramiyesi için 3 formüllü zam: EYT'liler de alabilecek
i. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 5.500’den 7.500 TL’ye yükseltme kararı alındığını duyurdu. Bayram ikramiyeleri içinse 3 formüllü zam gündemde.
Ocak ayında 3.500 TL’den 5.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri zammı için flaş bir gelişme yaşandı. Dün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte bir araya geldi.
Görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli maaşı ve emeklilerin bayram ikramiyesini yükseltecek çalışmalar üzerinde durulduğunu belirtti.
Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelirken, zam talebi karşılık buldu. Bayram ikramiyeleri içinse 3 formül masada. Peki emekli zammı ile taban aylıklar ne kadar artacak? Bu yıl bayram ikramiyelerine zam var mı?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin kritik sorulara yanıt verirken emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" dedi.