Emeklilerin bayram ikramiyesi için 3 formüllü zam: EYT'liler de alabilecek

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin kritik sorulara yanıt verirken emekli maaşlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" dedi.