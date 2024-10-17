Emeklileri Sevindiren Açıklama! Artık Ücretsiz Olacağı Duyuruldu

Karabük Belediyesi flaş bir karar aldı. Gelen bilgilere göre; Bu şehirde yaşayan emekliler rahat bir nefes alacak. Meclis'in kabul ettiği bu karar ile Karabük'te yaşayan emekliler rahat bir nefes alacaklar. Artık fatura ve toplu taşıma ücreti ödemelerine de böylelikle gerek kalmayacak.

Emeklilere rahat nefes aldıracak bir gelişme meydana geldi. Karabük'te artık emekliler fatura ve toplu taşıma ücreti ödemeyecek.

Belediye meclisi bu kararı onayladı ve emeklilere destek olmayı amaçladıklarını belirttiler.

FATURA VE TOPLU TAŞIMA ÜCRETİ ÖDEMEYECEKLER



Karabük Belediyesi'nde yaşayan emekliler toplu taşıma ücreti ve su faturası ücreti ödemeyecek.