Emeklilere İkinci Maaş Geliyor: Artık Maaşlar Böyle Hesaplanacak
Emeklilikteki maaş hesaplama yöntemi sil baştan değişiyor. Yeni sistemde emeklilere ikinci maaş geliyor.
Kaynak: A Para
Emeklilik sistemiyle ilgili tartışmalar sürerken, emeklilerin maaşlarına ocak ayında yapılacak zamda merakla bekleniyor. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, A Para'daki canlı yayında yeni emekli sisteminin ayrıntılarını açıkladı. Emeklilere ikinci maaş geliyor.
MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Faruk Erdem, emeklilikteki maaş hesaplama yönteminin değişeceğini vurgulayarak, mevcut sistemin karmaşık olduğunu belirtti. Emekli maaşlarının 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı grupta hesaplandığını ifade etti. Bu değişikliklerin sadeleşmesi gerektiğine dikkat çekti.
Erdem, 2024'te güncelleme katsayısının daha yüksek olacağını, bu yıl emeklilik başvurusu yapanların 2025’te başvuracaklara göre daha avantajlı olacağını söyledi. Ancak mevcut emeklilerin maaşlarının düşürülmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.
İKİNCİ EMEKLİ MAAŞI GELİYOR
Yeni sistemdeki bir diğer önemli değişiklik ise tamamlayıcı emeklilik. Bu sistemle birlikte, çalışan emeklilerin ikinci bir emekli maaşı alması öngörülüyor. 2025 yılının üçüncü çeyreğinde zorunlu hale getirilmesi planlanan otomatik katılımlı bireysel emeklilik sistemi, devlet, işveren ve çalışan katkılarıyla birikim oluşturacak.
Erdem, mevcut emeklilik şartlarının yanı sıra, emeklilik sonrası çalışmaya devam edenlerin tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil olabileceğini ve bu sayede ikinci bir maaş veya toplu para alma imkanına sahip olabileceklerini ifade etti.