Emeklilere İkinci Maaş Geliyor: Artık Maaşlar Böyle Hesaplanacak

MAAŞ HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Faruk Erdem, emeklilikteki maaş hesaplama yönteminin değişeceğini vurgulayarak, mevcut sistemin karmaşık olduğunu belirtti. Emekli maaşlarının 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı grupta hesaplandığını ifade etti. Bu değişikliklerin sadeleşmesi gerektiğine dikkat çekti.