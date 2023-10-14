Emeklilere bir kötü haber daha: 5 bin TL ikramiyeyi alamayacaklar!

"DEVLET, BİZE DE ÖZEL EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLDUĞUMUZ İÇİN BİR AYRIMCILIK YAPIYOR"

Alphan, "İşin özü, bayram ikramiyelerinde olduğu gibi emeklilere 5 bin TL ikramiye çalışması yürüttü. Çalışanlara söz konusu verilmeyecek olan ikramiyeler anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet, bize de özel emekli sandığından emekli olduğumuz için bir ayrımcılık yapıyor. Bizim sıkıntı duyduğumuz şey bu. Biz zamanında devlete vergimizi ödedik, primlerimizi de ödedik. SGK'lı nasıl primini ödediyse biz de ödedik. Bizim üzüntümüz şu: devlet, bu konuda ben kendi 12 milyon emeklime bu parayı veriyorum, siz özel sandık emeklilerinin sahipleri bankalarda bu parayı kendi kasanızdan ödeyin diyebilir. Fakat, bu sözler genelde sözde kalıyor. Aslında devleti yönetenler şunu yapmalı, 'sen bu emekliyi sahiplenmek zorundasın. Nasıl ki ben 12 milyon emekliye bayram ikramiyelerini ya da iyileştirmeleri ödüyorsam, sen de bunu kendi bankandan emekli olanlara öde' diye Meclis'te yasa çıkarmalıdır. Ancak, bu yükümlülük ile banka sahipleri, banka vakıfları bu değerlendirmeler ile ancak kendi emeklilerine para ödeyebilir" dedi.