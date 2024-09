Emeklilere 5000 Liralık 29 Ekim İkramiyesi Verilecek mi? Beklenen Açıklama Geldi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Emekli bayram ikramiyesi, uzun yıllardır dini bayramlar öncesinde tüm emeklilere ödeniyor. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde her bir bayram için 3000 TL olmak üzere toplamda 6000 TL bayram ikramiyesi verildi. Bayram ikramiyeleri her yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla artırılıyor. 2025 yılında da bayram ikramiyesinde bir artış yapılması ve Ramazan Bayramı öncesinde duyurulması bekleniyor. Şu an için bayram ikramiyesinin miktarı netleşmiş değil, ancak emekliler her bayram öncesi ikramiyenin 5000 TL'ye çıkarılmasını ve toplamda 10.000 TL'ye yükseltilmesini talep ediyor.