Emeklilere 5000 Liralık 29 Ekim İkramiyesi Verilecek mi? Beklenen Açıklama Geldi
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 5 bin liralık 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur ve bütün emeklileri ilgilendiriyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklama sonunda yapıldı. 29 Ekim’de emeklilere 5000 TL ikramiye verilip verilmeyeceği sorusu netlik kazandı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ödenen 5000 TL'lik ikramiyenin bu yıl da ödenip ödenmeyeceği, emekli vatandaşlar arasında büyük bir merak konusu oldu. Peki, bu sene emeklilere 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca emekli, 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye almayı umut ediyor. Geçen yıl, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere ek bir ikramiye ödemesi yapılmıştı. İlk etapta sadece çalışmayan emeklilere ödenen bu 5000 TL’lik ikramiye, sonrasında tüm emeklilere genişletilmişti. Bu yıl iki dini bayramda ikramiye alan emekliler, şimdi 29 Ekim'deki olası ikramiyeye odaklanmış durumda. Peki, bu yıl emeklilere 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye verilecek mi? İşte detaylar...
2023 yılında Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla milyonlarca emekliye ek bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı. Her yıl yalnızca dini bayramlarda ikramiye alan emekliler, ilk kez bir milli bayramda 29 Ekim’de 5000 TL'lik ikramiye almıştı. Şimdi ise emekliler, bu yıl da 29 Ekim'de ikramiye verilip verilmeyeceğini merak ediyor.
EMEKLİYE 29 EKİM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Milyonlarca emekli, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim'de 5000 TL ikramiye beklentisi içinde. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 6000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıştı. Şimdi ise emekliler gözlerini 29 Ekim ikramiyesine çevirdi.
Ancak emekliler için olumsuz bir gelişme var. 29 Ekim ikramiyesinin sadece 2023 yılında, tek sefere mahsus olarak verildiği ve bu yıl yeniden ödenmeyeceği bildirildi. Yani, emekliler bu Ekim ayında ekstra bir ikramiye alamayacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?
Emekli bayram ikramiyesi, uzun yıllardır dini bayramlar öncesinde tüm emeklilere ödeniyor. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde her bir bayram için 3000 TL olmak üzere toplamda 6000 TL bayram ikramiyesi verildi. Bayram ikramiyeleri her yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla artırılıyor. 2025 yılında da bayram ikramiyesinde bir artış yapılması ve Ramazan Bayramı öncesinde duyurulması bekleniyor. Şu an için bayram ikramiyesinin miktarı netleşmiş değil, ancak emekliler her bayram öncesi ikramiyenin 5000 TL'ye çıkarılmasını ve toplamda 10.000 TL'ye yükseltilmesini talep ediyor.