Emeklilere 27 Bin Lira Fırsatı! e-Devlet veya Şubeden Yapabilecekler

Ziraat Bankası & Halkbank

Kamu bankaları olan Ziraat ve Halkbank, maaş düzeyine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

İş Bankası

Temmuz ayı boyunca otomatik ödeme talimatı veren emeklilere 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan, bireysel kredi kartı başvurusuna ise 5.000 TL’ye kadar indirim sunuluyor.