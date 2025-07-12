Emeklilere 27 Bin Lira Fırsatı! e-Devlet veya Şubeden Yapabilecekler
2025 yılı emekli maaşlarına yapılan artışların ardından bankalar, müşterileri kazanmak için promosyon yarışına hız verdi. Emekli maaşını başka bankaya taşımak isteyenler ya da ilk kez maaş bağlanan yeni emekliler, 10.000 TL’den başlayıp 27.000 TL’ye kadar çıkan promosyon kampanyalarını araştırmaya başladı. Bankaların sunduğu fırsatlar dikkat çekerken başvurular hem e-Devlet üzerinden hem de şubeler aracılığıyla yapılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar, promosyon miktarlarını emekli maaşının tutarına göre belirliyor. Üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emekliler, maaşlarının büyüklüğüne göre farklı oranlarda ödeme alabiliyor. İşte güncel banka promosyonları:
Yapı Kredi
15 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyan SGK emeklilerine 27.000 TL’ye kadar promosyon imkânı sunuluyor.
VakıfBank
1 Şubat – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme, ek avantajlarla birlikte toplamda 27.000 TL'yi bulan destek sağlanıyor.
ING Bank
Emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılırken, bazı ek kampanyalarla bu tutar 25.000 TL’ye kadar yükselebiliyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Maaşını TEB'e taşıyan ve otomatik fatura talimatı veren emeklilere toplamda 21.000 TL’ye kadar ödeme yapılıyor.
Garanti BBVA
Emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ve ek olarak alışverişlerde kullanılmak üzere 6.000 TL bonus, toplamda 21.000 TL’lik katkı sağlanıyor.
DenizBank
Maaşını DenizBank’a taşıyanlara 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi yapılıyor. Emeklilere özel kampanyalar da aktif durumda.
Ziraat Bankası & Halkbank
Kamu bankaları olan Ziraat ve Halkbank, maaş düzeyine göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.
İş Bankası
Temmuz ayı boyunca otomatik ödeme talimatı veren emeklilere 1.000 TL’ye kadar MaxiPuan, bireysel kredi kartı başvurusuna ise 5.000 TL’ye kadar indirim sunuluyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen emekliler, tercih ettikleri bankanın kampanya detaylarını inceledikten sonra başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden ya da doğrudan bankaların şubelerine giderek yapabiliyor. Taahhüt süresi dolanlar da banka değişikliği yaparak yeni promosyon alma hakkı elde ediyor.